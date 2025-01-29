Серед них було близько 99 тисяч жінок та майже стільки ж чоловіків, зазначає 24 Канал. Про це свідчить відповідь ДП "Інфоресурс" у відповідь на запит від УП.

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Скільки вступників поповнили торік виші України

У 2023 році кількість чоловіків-вступників була орієнтовано на 46 тисяч більша, ніж кількість жінок. Ймовірно, через те, що у квітні 2024 року Верховна Рада скасувала відстрочку від призову до війська для тих, хто вступає до вишів для здобуття другої, третьої освіти або здобуття нижчого рівня за той, що вже має.

Зверніть увагу! Однією з умов надання відстрочки студентові вишу є послідовне здобуття освіти.

Якщо чоловік вступає в магістратуру, попередньо вже провчившись в магістратурі, відстрочку він не отримає. Якщо вступає, попередньо провчившись лише на бакалавраті, відстрочка є.

Раніше у МОН зазначили: якщо студент послідовно здобуває освіту, призвати до війська його не можуть. Якщо рівень освіти не відповідає послідовності, то студента можуть призвати до армії.

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Які є рівні освіти в Україні

1) дошкільна освіта;

2) початкова освіта;

3) базова середня освіта;

4) профільна середня освіта;

5) перший (початковий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти;

6) другий (базовий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти;

7) третій (вищий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти;

8) фахова передвища освіта;

9) початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти;

10) перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;

11) другий (магістерський) рівень вищої освіти;

12) третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень вищої освіти.