У Львові створять новий університет: об'єднають два виші
Джерело:Міністерство освіти і науки України
У Львові створять новий агротехнологічний університет. Відповідне рішення погодив уряд України.
Так, Львівський національний університет природокористування приєднають до Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького.
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У Львові об'єднають два виші в один
У Міносвіти України зазначають, що так створять новий конкурентоспроможний університет на базі двох майданчиків: Львова і Дублян, які співпрацюватимуть у сфері підготовки фахівців для аграрного сектору і ветеринарної медицини, а також розвитку високотехнологічних інновацій.
Рішення про реорганізацію узгодили з керівництвом обох університетів із залученням МОН.
Особливості модернізації такі:
- Студенти, які вже розпочали навчання, продовжать його за обраними спеціальностями та освітніми програмами зі збереженням усіх попередніх умов (форми фінансування, вартості контракту / наявності бюджетного місця). Студенти будуть абсолютно захищені.
- Відповідно до трудового законодавства України забезпечать і гарантії прав та інтересів працівників.
Це важливий крок для створення сильного агротехнологічного університету,
– наголосили у МОН.
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Процес об'єднання ЗВО в Україні: коротко
- Понад пів року тому МОН анонсувало процес модернізації мережі вишів.
- Так вони прагнуть покращити якість вищої освіти, а не лише скоротити кількість вишів шляхом їх об'єднання.
- МОН презентувало ректорам пропозиції щодо реформування вищої освіти.
- Вже відбулися об'єднання вишів у різних містах України.