У Львові створять новий університет: об'єднають два виші

26 вересня 2024, 21:17
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Автор: Марія Волошин

Джерело:

Міністерство освіти і науки України

У Львові створять новий агротехнологічний університет. Відповідне рішення погодив уряд України. 

Так, Львівський національний університет природокористування приєднають до Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького.

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У Львові об'єднають два виші в один 

У Міносвіти України зазначають, що так створять новий конкурентоспроможний університет на базі двох майданчиків: Львова і Дублян, які співпрацюватимуть у сфері підготовки фахівців для аграрного сектору і ветеринарної медицини, а також розвитку високотехнологічних інновацій.

Рішення про реорганізацію узгодили з керівництвом обох університетів із залученням МОН.

Особливості модернізації такі:

  • Студенти, які вже розпочали навчання, продовжать його за обраними спеціальностями та освітніми програмами зі збереженням усіх попередніх умов (форми фінансування, вартості контракту / наявності бюджетного місця). Студенти будуть абсолютно захищені.
  • Відповідно до трудового законодавства України забезпечать і гарантії прав та інтересів працівників.

Це важливий крок для створення сильного агротехнологічного університету,
– наголосили у МОН. 

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Процес об'єднання ЗВО в Україні: коротко 

  • Понад пів року тому МОН анонсувало процес модернізації мережі вишів. 
  • Так вони прагнуть покращити якість вищої освіти, а не лише скоротити кількість вишів шляхом їх об'єднання.
  • МОН презентувало ректорам пропозиції щодо реформування вищої освіти.
  • Вже відбулися об'єднання вишів у різних містах України.