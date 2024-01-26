У Міносвіти зробили заяву про критерії об'єднання вишів
Міносвіти планує здійнити в Україні модернізацію мережі вишів. Універсальних критеріїв об'єднання чи приєднання ЗВО нема.
Про це заявив заступник міністра освіти і науки України з питань вищої освіти Михайло Винницький під час ефіру з представниками ГО "Прогресильні". І додав, що Україна – велика країна, де кожен заклад інший, існує певна специфіка міст і регіонів.
Дивіться також Чи збережуть виші галузеву спрямованість після об'єднання
У МОН зробили заяву про критерії об'єднання вишів
Посадовець акцентував: в нашій державі є дуже різні регіони, дуже різні міста, дуже різна ситуація стосовно наслідків вторгнення Росії.
При всій повазі, не можна порівнювати Чернівці з Харковом, і навіть Ужгород з Полтавою. Це різні контексти, різні міста, тому не можна говорити про якісь універсальні критерії,
– зауважив він.
І додав, що до кожного об'єднання необхідно підходити індивідуально.
Винницький зазначив, що під час модернізації ЗВО звертатимуть увагу на два чинники: чи втратив галузевий заклад свою галузеву специфіку та кількість студентів вишу.
Також МОН враховуватиме кількість вишів у конкретному місті. Якщо у невеликих містах є лише один виш, його не реформують.
Дивіться також Лісовий детально розповів, як МОН трансформує сферу вищої освіти
В Україні модернізують мережу ЗВО
- Михайло Винницький також розповідав, що модернізація мережі вишів передбачає не лише зменшення кількості ЗВО, а й покращення їхньої якості.
- Він наголосив: є потреба скоротити кількість вищих навчальних закладів через зміну демографічної ситуації.
- І зауважив, що торік в Україні було близько 360 тисяч випускників шкіл, тоді як у 2008 році – 640 тисяч.
- За словами Винницького, реорганізовані виші отримуватимуть інвестиції на суму від 1 до 1,5 мільйона доларів.