У МОН повідомили, чи приєднають університет Сковороди до Каразіна у Харкові

Харківський національний педагогічний університет імені Сковороди не приєднують до Харківського національного університету імені Каразіна. Відповідна підготовка не триває.

Про це заявили у Міносвіти на запит журналістів. При цьому у міністерстві зазначають, що здійснюють відповідну аналітичну та консультаційну роботу щодо можливості й доцільності об'єднання деяких вишів у нашій державі.

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Чи приєднають університет Сковороди до Каразіна у Харкові

У Міносвіти заявляють, що розвиток вищої освіти у нашій державі вимагає збалансування мережі ЗВО з урахуванням демографічних чинників та змін на ринку праці.

За останні 15 років середня кількість студентів на один заклад вищої освіти зменшилася із 6,5 тисячі студентів до 3,5 тисячі. Демографічні показники демонструють, що задля оптимального використання державних коштів необхідно проводити роботу із модернізації мережі ЗВО та укрупнення закладів вищої освіти,

– кажуть у МОН.

І додають, що в умовах війни, коли більшість коштів держави витрачають на оборону, така робота є надзвичайно актуальною.

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Частину вишів в Україні об'єднають