На розвиток університетів в Україні виділили $200 мільйонів

В Україні триває комплексна трансформація системи вищої освіти. Одну з найсильніших міжнародних підтримок надає Світовий банк.

У межах спільного проєкту на розвиток університетів виділили $200 мільйонів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

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Як фінансують модернізовані виші

Основна мета проєкту – підвищення конкурентоспроможності ЗВО через розвиток лабораторій, навчально-дослідницької бази, а також посилення управлінської спроможності та обміну експертизою для вивчення міжнародних практик.



Ключові напрями проєкту:

$1,5 мільйона інвестиції в кожен університет, що пройшов процедуру реорганізації через при/об'єднання (укрупнення);

$14,8 мільйона на підтримку держбюджету для досягнення цільових показників ефективності системи вищої освіти;

підтримка вступної кампанії та експертної спроможності.

Зараз активно триває реалізація першого напряму – інвестиції по $1,5 мільйона в науково-навчальне обладнання модернізованих університетів,

– зазначили у МОН.

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Які виші отримають нове обладнання

У 2024 році вже подали 46 заявок на пакети обладнання для лабораторій у таких університетах:

Харківський національний університет імені Каразіна, до якого приєднали Українську інженерно-педагогічну академію;

Одеський національний університет імені Мечникова, до якого приєднали Одеський державний екологічний університет;

Український державний університет науки і технологій, до якого приєднали Придніпровську державну академію фізичної культури і спорту;

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, до якого приєднали Миколаївський національний університет імені Сухомлинського;

Національний університет "Львівська політехніка", до якого приєднали Українську академію друкарства;

Криворізький національний університет, до якого приєднали Донецький національний торгово-економічний університет імені Туган-Барановського.

Національний транспортний університет та Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького наразі активно готують свої пропозиції.

Постачають обладнання вже до закладів освіти Одеси, Миколаєва та Дніпра. Тендери тривають.

Модернізація мережі – це не лише про укрупнення закладів вищої освіти чи про їхнє злиття, а й про інвестиції в якість освіти. Наразі мережу ми скоротили на дев'ять закладів і в кожному разі посилюємо конкурентоспроможність укрупнених осередків,

– наголошують у Міносвіти України.

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Які плани на 2025 рік

У 2025 році розпочнеться навчання приблизно тисячі академічних менеджерів середньої ланки сучасних методів управління університетами. Планують розширити охоплення ЗВО, що можуть брати участь в проєкті та продовжити фінансування проєктів укрупнення.