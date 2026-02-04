Укр Рус
4 лютого, 11:13
2

Ужгородський та Мукачівський університети планують об'єднати

Марія Волошин
Основні тези
  • Ужгородський національний університет та Мукачівський державний університет планують об'єднати для оптимізації мережі закладів вищої освіти.
  • Центральні органи влади ухвалюватимуть остаточне рішення щодо об'єднання.

Ужгородський національний університет та Мукачівський державний університет об'єднають. Це питання розглянули на засіданні Вчених рад вишів.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив журналіст Віталій Глагола. Вчені ради звернуться до центральної влади щодо об'єднання двох університетів.

Чому виші хочуть об'єднати?

В УжНУ при цьому наголосили на необхідності збереження статусу національного університету. У документі Вченої ради вишу вказали, що об'єднання пропонують "з метою оптимізації мережі закладів вищої освіти та підвищення ефективності їх діяльності". 

Все ж частина викладачів і студентів занепокоєна можливими наслідками об'єднання та закликає до ширшого публічного обговорення цього питання.

Ми розглядаємо можливе об'єднання як інструмент посилення університетів. Для студентів і викладачів це не створює загроз: освітній процес, навчальні програми та кадровий потенціал зберігатимуться. Йдеться про організаційне посилення і розширення можливостей, 
– заявив ректор УжНУ Володимир Смоланка. 

️ Остаточне рішення щодо можливого об'єднання університетів ухвалюватимуть центральні органи влади.

Як триває об'єднання вишів в Україні?

  • В Україні триває модернізація мережі вишів.
  • МОН мотивує такі об'єднання й акцентує на тому, що ЗВО після об'єднання можуть отримати 1,5 мільйона доларів інвестицій на обладнання.
  • У цьому проєкті зараз – 10 укрупнених закладів.
  • Мовиться лише про ті ЗВО, які є у сфері управління МОН. Таких є близько 120.
  • Окрім них, є ще чимало відокремлених підрозділів, філій тощо.
  • Для наведення ладу у цій мережі розробляють відповідний законопроєкт.
  • За попередніми заявами МОН, у мережі відомства до 2030 року планували залишити близько 100 ЗВО.
  • У 2026 році у пріоритеті – приєднання філій вишів до університетів.