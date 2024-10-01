МОН зобов'яже учнів-переселенців навчатися очно: як перевести дитину у нову школу
Джерело:Міністерство освіти і науки України
Учні, які стали переселенцями внаслідок російської агресії, з 1 вересня 2025 року навчатимуться очно у школах за місцем свого фактичного перебування. При цьому там, де це дозволяють безпекові умови.
Це передбачає політика програми "Школа офлайн". Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України.
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Як вчитимуться учні-переселенці
У Міносвіти вважають, що очне навчання забезпечить дітям якісну освіту, інтеграцію в нову громаду, розвиток м'яких навичок та індивідуальний підхід учителя.
МОН також оприлюднило інструкцію, як батьки можуть перевести дитину в школу за місцем проживання
Як перейти в школу за місцем проживання
- отримати від школи, де дитина вчиться дистанційно, інформацію про зміни з нового навчального року;
- на сайті Інституту освітньої аналітики перевірити наявність місць у школі за місцем проживання дитини.
Якщо є місця:
- подати заяву в одну зі шкіл та поінформувати про переведення дистанційний заклад освіти;
- директор дистанційної школи переводить дитину в новий ЗО.
Як перевести дитину в іншу школу / МОН
Якщо місць немає:
- продовжити навчання у своїй школі дистанційно, але надати директору підтвердження про відсутність місць, зокрема й з покликаннням на офіційний сайт Інституту освітньої аналітики;
- дистанційний заклад освіти закріплює наказом навчання дитини дистанційно.
Як перевести дитину в іншу школу / МОН
- Нагадаємо, що віцепрем'єр Михайло Федоров повідомив, що програму "Школа офлайн" в Україні впроваджуватимуть з 1 вересня 2025 року; вона діятиме на період воєнного стану. Вона має на меті забезпечити якісну освіту дітям у чинних умовах. Деталі – за посиланням.