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17 червня, 11:30
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Один із вишів Одеси зазнав руйнувань унаслідок російської атаки

Марія Волошин
Основні тези
  • Внаслідок російської атаки на Одесу пошкоджено освітню інфраструктуру.
  • Руйнувань зазнав, зокрема, корпус художньо-графічного факультету Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Ушинського.

У ніч на 17 червня Росія знову масовано акатувала Україну ударними дронами та ракетами. Під ударом опинилися різні міста нашої держави.

Серед них – і Одеса та Одеська область. Там є руйнування енергетичної інфраструктури, житлових будинків та постраждалі, зазначає 24 Канал

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Росія пошкодила корпус університету в Одесі

Унаслідок атаки на Одесу пошкоджень зазнала також освітня інфраструктура. Зокрема, корпус одного з вишів міста, пише Суспільне.

Мовиться про корпус художньо-графічного факультету Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Ушинського.

У виші при цьому показали фото пошкоджень будівлі. 

Пошкодження корпусу Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Ушинського: фото 

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Що відомо про масовану атаку на Одесу

  • На світанку 17 червня росіяни масовано атакували Одесу ударними дронами.
  • Під прицілом агресора вкотре опинилася цивільна інфраструктура.
  • На жаль, внаслідок ворожої атаки є багато постраждалих та загибла.
  • Станом на 09:00 відомо про 19 поранених; одну людину ушпиталили.
  • Очільник ОВА повідомив і про руйнування, пожежі й пошкодження цивільної інфраструктури.
  • Зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.