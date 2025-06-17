Один із вишів Одеси зазнав руйнувань унаслідок російської атаки
- Внаслідок російської атаки на Одесу пошкоджено освітню інфраструктуру.
- Руйнувань зазнав, зокрема, корпус художньо-графічного факультету Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Ушинського.
У ніч на 17 червня Росія знову масовано акатувала Україну ударними дронами та ракетами. Під ударом опинилися різні міста нашої держави.
Серед них – і Одеса та Одеська область. Там є руйнування енергетичної інфраструктури, житлових будинків та постраждалі, зазначає 24 Канал.
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Росія пошкодила корпус університету в Одесі
Унаслідок атаки на Одесу пошкоджень зазнала також освітня інфраструктура. Зокрема, корпус одного з вишів міста, пише Суспільне.
Мовиться про корпус художньо-графічного факультету Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Ушинського.
У виші при цьому показали фото пошкоджень будівлі.
Пошкодження корпусу Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Ушинського: фото
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Що відомо про масовану атаку на Одесу
- На світанку 17 червня росіяни масовано атакували Одесу ударними дронами.
- Під прицілом агресора вкотре опинилася цивільна інфраструктура.
- На жаль, внаслідок ворожої атаки є багато постраждалих та загибла.
- Станом на 09:00 відомо про 19 поранених; одну людину ушпиталили.
- Очільник ОВА повідомив і про руйнування, пожежі й пошкодження цивільної інфраструктури.
- Зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.