МОН України назвало області, у яких студенти можуть вчитися очно

Міносвіти України рекомендує вишам переходити на офлайн-формат роботи. Усе через те, що тривале навчання онлайн негативно вплинуло на якість освіти.

Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький зазначив, що головне при цьому – безпека. Виші повинні мати надійні укриття.

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МОН назвало області, у яких студенти можуть вчитися очно

Так, за словами посадовця, МОН рекомендує на тих територіях, де немає безпосередньої небезпеки артилерійських обстрілів чи С-300, максимально забезпечити укриття і виходити в офлайн.

І Міносвіти, і держава працюють над тим, щоб допомогти навчальним закладам забезпечити наявність обладнаних укриттів. Хоча це і не завжди вдається, уточнив заступник міністра.

Я хочу відповідально заявити, що не йдеться про Запоріжжя, про Харків, не йдеться, очевидно, про Миколаїв і про Херсон, і навіть не про Одесу. Але Київ, Тернопіль, Вінниця, Франківськ, Львів і так далі, де є періодичні повітряні тривоги, але безпосередньої загрози артилерії чи наземних дій немає, ми рекомендуємо максимально виходити в офлайн,

– наголосив Винницький.

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Що погіршило освітній процес в Україні

Серед причин, які знизили якість освітнього процесу в Україні, такі: