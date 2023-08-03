Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький зазначив, що головне при цьому – безпека. Виші повинні мати надійні укриття.
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МОН назвало області, у яких студенти можуть вчитися очно
Так, за словами посадовця, МОН рекомендує на тих територіях, де немає безпосередньої небезпеки артилерійських обстрілів чи С-300, максимально забезпечити укриття і виходити в офлайн.
І Міносвіти, і держава працюють над тим, щоб допомогти навчальним закладам забезпечити наявність обладнаних укриттів. Хоча це і не завжди вдається, уточнив заступник міністра.
Я хочу відповідально заявити, що не йдеться про Запоріжжя, про Харків, не йдеться, очевидно, про Миколаїв і про Херсон, і навіть не про Одесу. Але Київ, Тернопіль, Вінниця, Франківськ, Львів і так далі, де є періодичні повітряні тривоги, але безпосередньої загрози артилерії чи наземних дій немає, ми рекомендуємо максимально виходити в офлайн,
– наголосив Винницький.
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Що погіршило освітній процес в Україні
Серед причин, які знизили якість освітнього процесу в Україні, такі:
- відсутність ефективного зворотного зв'язку з викладачами;
- великий обсяг домашніх завдань;
- технічні проблеми;
- недостатнє забезпечення учнів та вчителів комп'ютерною технікою;
- брак спілкування;
- відсутність здобуття дієвого практичного досвіду тощо.