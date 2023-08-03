Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий отметил, что главное при этом – безопасность. Вузы должны иметь надежные укрытия.
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МОН назвало области, в которых студенты могут учиться очно
Так, по словам чиновника, МОН рекомендует на тех территориях, где нет непосредственной опасности артиллерийских обстрелов или С-300, максимально обеспечить укрытие и выходить в офлайн.
И Минобразования, и государство работают над тем, чтобы помочь учебным заведениям обеспечить наличие оборудованных укрытий. Хотя это не всегда удается, уточнил замминистра.
Я хочу ответственно заявить, что речь не идет о Запорожье, Харькове, речь, очевидно, о Николаеве и Херсоне, и даже не об Одессе. Но Киев, Тернополь, Винница, Франковск, Львов и так далее, где есть периодические воздушные тревоги, но непосредственной угрозы артиллерии или наземных действий нет, мы рекомендуем максимально выходить в оффлайн,
– подчеркнул Винницкий.
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Что ухудшило образовательный процесс в Украине
Среди причин, которые снизили качество образовательного процесса в Украине:
- отсутствие эффективной обратной связи с преподавателями;
- большой объем домашних заданий;
- технические проблемы;
- недостаточное обеспечение учащихся и учителей компьютерной техникой;
- нехватка общения;
- отсутствие получения действенного практического опыта и т.п.