Глава Міносвіти Оксен Лісовий назвав пріоритети своєї роботи

Новопризначений міністр освіти і науки України Оксен Лісовий розповів про пріоритети подальшої роботи. Зокрема, акцентував на безпеці навчання у час війни.

При цьому наголосив, що саме комплекс питань безпеки в освіті є один з основних пріоритетів його роботи у кріслі глави МОН. Зокрема, відповіді на виклики війни.

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Оксен Лісовий назвав пріоритети своєї роботи

Лісовий має намір разом із командою міністерства переглянути підходи, форми та методи навчання. Зокрема, для українських дітей-біженців.

Наше завдання – вивести дітей в офлайн, гарантувати безпечне навчання у школах, дитячих садках, вищій освіті. Наше завдання – забезпечити якісну онлайн-освіту там, де офлайн із якихось причин неможливий,

– наголосив очільник МОН.

При цьому уточнив, що питання безпеки – це не лише те, що безпосередньо пов'язано з війною, не тільки бомбосховища та інші організаційні рішення.

Це психологія, здоров'я дитини. Наслідки, які принесе нам війна, ми відчуватимемо ще багато десятків років. Наші рішення можуть запобігти цим наслідкам, зробити їх менш чутливими та проблемними для майбутнього,

– переконаний Лісовий.

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