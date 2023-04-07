Оксен Лісовий назвав пріоритети роботи Міносвіти

7 квітня 2023, 11:17
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Джерело:

МОН

Очільник Міносвіти Оксен Лісовий озвучив пріоритети роботи команди свого міністерства. Це, зокрема, створення сталої взаємодії з міжнародною коаліцією донорів і партнерів.

Про це Лісовий сказав під час зустрічі із заступницею генерального директора ЮНЕСКО з питань освіти Стефанією Джанніні.  

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Оксен Лісовий назвав пріоритети роботи МОН

Також пріоритетами стане безпека навчання в Україні, відповідь на виклики війни, відновлення пошкоджених і зруйнованих закладів освіти. А також – аналіз і продовження реформ загальної середньої освіти, професійної та вищої освіти.

Після початку повномасштабної російсько-української війни руйнування та збитки, завдані нашій освіті та науці, є величезними. Нині сфера освіти і науки для нас – другий фронт. Це боротьба за майбутнє України,
– наголосив міністр.

Загалом головною мета зустрічі було обговорення співпраці, зокрема, розбудови екосистеми цифрових рішень у сфері освіти та науки тощо.

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Які кадрові зміни відбулися у керівництві МОН

  • Уряд погодив звільнення з посади заступника очільника Міносвіти України Олександра Костюченка. Також Олексія Шкуратова, який відповідав у МОН за європейську інтеграцію.
  • При цьому Кабмін призначив Дмитра Завгороднього на посаду заступника очільника МОН з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
  • Також – Євгена Кудрявця заступником міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції.
  • Натомість з посади заступника міністра звільнили Віру Рогову. Посади позбувся і Сергій Захарін. Він працював державним секретарем Міносвіти.
  • З посади першого заступника глави МОН звільнили й Андрія Вітренка. Але перепризначили його заступником Оксена Лісового.
Автор: Марія Волошин