Педагоги вчитимуть учнів керувати дронами: Лісовий підтримав пропозицію громадськості

Українські педагоги навчатимуть школярів керувати дронами. Відповідну пропозицію щодо тренувань вчителів підтримав очільник Міносвіти Оксен Лісовий.

Відповідну пропозицію висловила керівниця ГО "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська під час конференції.

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Лісовий підтримав ідею навчання учнів керувати дронами

Берлінська, зокрема, запропонувала міністру включити до держпрограми вже зі старших класів підготовку до управління базовими технологіями. Останні рятують українських захисників.

Зараз є офіцери, яким по 19 – 20 років. Коли починалася війна, це були школярі. Їм зараз треба дуже швидко вчитися користуватися дронами, раціями, передавати інформацію тощо,

– заявила вона.

При цьому зазначила, що її організація готова безоплатно тренувати українських вчителів.

Для дітей це буде розвагою – ганяти на симуляторі на FPV-дроні. Це не означає, що ми готуємо наших дітей воювати. До тої країни, яка готова, не прийдуть. Зараз літо, ми можемо тренувати 1000 – 1500 вчителів, поки в них канікули,

– уточнила голова ГО.

І повідомила, що вчителів забезпечать повністю обладнанням, інструкторами. Державі має просто взяти цю програму та втілювати її.

Тисяча вчителів, кожен із яких навчить 100 дітей – і ми вже маємо сто тисяч,

– вважає Берлінська.

Лісовий натомість відповів, що цю роботу Міносвіти вже здійснює. На це є і ресурси, і матеріальна база, і шкільні майстерні. Однак наголосив, що пропозицію із задоволенням приймає.