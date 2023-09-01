Міносвіти розсекретило зарплату Лісового

1 вересня 2023, 14:11
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Джерело:

Українські новини

Міносвіти України розсекретило розмір зарплати очільника свого відомства Оксена Лісового. Зокрема, за червень міністр отримав понад 76 тисяч гривень.

Якщо точніше – 76 354 гривні. Натомість у липні Лісовий заробив на своїй посаді 76 440 гривень, йдеться у відповідях Міносвіти на інформаційні запити УНН. 

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Яку зарплату отримує Лісовий 

Так, у відповіді на запит вказано, що Лісовому за червень 2023 року нарахували:

  • посадовий оклад – 78 640 гривень;
  • надбавку за роботу в умовах режимних обмежень – 11 796 гривень;
  • оплату за дні відрядження – 4 413 гривні;

Загалом – 94 850 гривень. Податки та збори становили 18 496 гривень. Тож до виплати за червень міністр отримав 76 354 гривень, уточнили у МОН.


Яку зарплату отримав міністр Лісовий за червень / УНН

За липень 2023 року міністру освіти нарахували:

  • посадовий оклад – 74 539 гривень;
  • надбавку за роботу в умовах режимних обмежень – 11 181 гривню;
  • оплату за дні відрядження – 9 023 гривні;
  • перерахунок зарплати за попередній місяць – 214 гривень.

Загалом – 94 957 гривень. Сума податків та зборів становить 18 516 гривень. До виплати за липень міністр отримав 76 440 гривень, повідомили у Міносвіти. 


Яку зарплату отримав міністр Лісовий за липень / УНН

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Коли вчителям та викладачам підвищать зарплату

  • Міносвіти вже активно працює над питанням підвищення зарплат освітян. Як вчителів, так і викладачів, заявив міністр освіти Оксен Лісовий.
  • Чинні зарплати освітян, на його думку, – це приниження. Вони мають отримувати гідні зарплати.
  • Якщо ми хочемо виховувати громадянина, то повинні зробити так, щоб педагог відчував себе гідною людиною, наголосив міністр.
  • При цьому додав, що спілкувався щодо цього питання з керівниками нашої держави.
  • Підвищення повинно бути системним. Нова система оплати праці вчителів в Україні має створювати конкурентні умови серед педагогів.
  • Таку ціль має на меті реалізувати Міносвіти. Вона закладена у презентованій МОН Візії майбутнього української освіти.
  • Недавно в Освітньому комітеті Верховної Ради заявили, що вчителі після перемоги можуть отримувати 40 тисяч гривень зарплати. Однак така цифра вимагатиме суттєвих змін щодо фаховості педагогів.
Автор: Марія Волошин