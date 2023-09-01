Міносвіти розсекретило зарплату Лісового

Міносвіти України розсекретило розмір зарплати очільника свого відомства Оксена Лісового. Зокрема, за червень міністр отримав понад 76 тисяч гривень.

Якщо точніше – 76 354 гривні. Натомість у липні Лісовий заробив на своїй посаді 76 440 гривень, йдеться у відповідях Міносвіти на інформаційні запити УНН.

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Яку зарплату отримує Лісовий

Так, у відповіді на запит вказано, що Лісовому за червень 2023 року нарахували:

посадовий оклад – 78 640 гривень;

надбавку за роботу в умовах режимних обмежень – 11 796 гривень;

оплату за дні відрядження – 4 413 гривні;

Загалом – 94 850 гривень. Податки та збори становили 18 496 гривень. Тож до виплати за червень міністр отримав 76 354 гривень, уточнили у МОН.



Яку зарплату отримав міністр Лісовий за червень / УНН

За липень 2023 року міністру освіти нарахували:

посадовий оклад – 74 539 гривень;

надбавку за роботу в умовах режимних обмежень – 11 181 гривню;

оплату за дні відрядження – 9 023 гривні;

перерахунок зарплати за попередній місяць – 214 гривень.

Загалом – 94 957 гривень. Сума податків та зборів становить 18 516 гривень. До виплати за липень міністр отримав 76 440 гривень, повідомили у Міносвіти.



Яку зарплату отримав міністр Лісовий за липень / УНН

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