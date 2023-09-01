Если точнее – 76 354 гривны. В июле же Лисовой заработал на своем посту 76 440 гривен, говорится в ответах Минобразования на информационные запросы УНН.

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Какую зарплату получает Лисовой

Так, в ответе на запрос указано, что Лисовому за июнь 2023 насчитали:

должностной оклад – 78 640 гривен;

надбавку за работу в условиях режимных ограничений – 11796 гривен;

оплату за дни командировки – 4 413 гривны;

В общем – 94 850 гривен. Налоги и сборы составили 18496 гривен. К выплате за июнь министр получил 76 354 гривен, уточнили в МОН.



Какую зарплату получил министр Лисовой за июнь / УНН

За июль 2023 министру образования насчитали:

должностной оклад – 74 539 гривен;

надбавку за работу в условиях режимных ограничений – 11181 гривну;

оплату за дни командировки – 9023 гривны;

перерасчет зарплаты за предыдущий месяц – 214 гривен.

В общей сложности – 94 957 гривен. Сумма налогов и сборов составляет 18516 гривен. К выплате за июль министр получил 76440 гривен, сообщили в Минобразования.



Какую зарплату получил министр Лисовой за июль / УНН

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