Если точнее – 76 354 гривны. В июле же Лисовой заработал на своем посту 76 440 гривен, говорится в ответах Минобразования на информационные запросы УНН.
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Какую зарплату получает Лисовой
Так, в ответе на запрос указано, что Лисовому за июнь 2023 насчитали:
- должностной оклад – 78 640 гривен;
- надбавку за работу в условиях режимных ограничений – 11796 гривен;
- оплату за дни командировки – 4 413 гривны;
В общем – 94 850 гривен. Налоги и сборы составили 18496 гривен. К выплате за июнь министр получил 76 354 гривен, уточнили в МОН.
Какую зарплату получил министр Лисовой за июнь / УНН
За июль 2023 министру образования насчитали:
- должностной оклад – 74 539 гривен;
- надбавку за работу в условиях режимных ограничений – 11181 гривну;
- оплату за дни командировки – 9023 гривны;
- перерасчет зарплаты за предыдущий месяц – 214 гривен.
В общей сложности – 94 957 гривен. Сумма налогов и сборов составляет 18516 гривен. К выплате за июль министр получил 76440 гривен, сообщили в Минобразования.
Какую зарплату получил министр Лисовой за июль / УНН
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Когда учителям и преподавателям повысят зарплату
- Минобразования уже активно работает над вопросом повышения зарплат педагогов. Как учителей, так и преподавателей, заявил министр образования Оксен Лисовой.
- Действующие зарплаты педагогов, по его мнению, – это унижение. Они должны получать достойные зарплаты.
- Если мы хотим воспитывать гражданина, то должны сделать так, чтобы педагог чувствовал себя достойным человеком, подчеркнул министр.
- При этом добавил, что общался по этому вопросу с руководителями нашего государства.
- Повышение должно быть системным. Новая система оплаты труда учителей в Украине должна создавать конкурентные условия среди педагогов.
- Такую цель преследует цель реализовать Минобразования. Она заложена в презентованном МОН Визии будущего украинского образования.
- Недавно в Образовательном комитете Верховной Рады заявили, что учителя после победы могут получать 40 тысяч гривен зарплаты. Однако такая цифра потребует существенных изменений в профессиональности педагогов.