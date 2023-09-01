Якщо точніше – 76 354 гривні. Натомість у липні Лісовий заробив на своїй посаді 76 440 гривень, йдеться у відповідях Міносвіти на інформаційні запити УНН.
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Яку зарплату отримує Лісовий
Так, у відповіді на запит вказано, що Лісовому за червень 2023 року нарахували:
- посадовий оклад – 78 640 гривень;
- надбавку за роботу в умовах режимних обмежень – 11 796 гривень;
- оплату за дні відрядження – 4 413 гривні;
Загалом – 94 850 гривень. Податки та збори становили 18 496 гривень. Тож до виплати за червень міністр отримав 76 354 гривень, уточнили у МОН.
Яку зарплату отримав міністр Лісовий за червень / УНН
За липень 2023 року міністру освіти нарахували:
- посадовий оклад – 74 539 гривень;
- надбавку за роботу в умовах режимних обмежень – 11 181 гривню;
- оплату за дні відрядження – 9 023 гривні;
- перерахунок зарплати за попередній місяць – 214 гривень.
Загалом – 94 957 гривень. Сума податків та зборів становить 18 516 гривень. До виплати за липень міністр отримав 76 440 гривень, повідомили у Міносвіти.
Яку зарплату отримав міністр Лісовий за липень / УНН
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Коли вчителям та викладачам підвищать зарплату
- Міносвіти вже активно працює над питанням підвищення зарплат освітян. Як вчителів, так і викладачів, заявив міністр освіти Оксен Лісовий.
- Чинні зарплати освітян, на його думку, – це приниження. Вони мають отримувати гідні зарплати.
- Якщо ми хочемо виховувати громадянина, то повинні зробити так, щоб педагог відчував себе гідною людиною, наголосив міністр.
- При цьому додав, що спілкувався щодо цього питання з керівниками нашої держави.
- Підвищення повинно бути системним. Нова система оплати праці вчителів в Україні має створювати конкурентні умови серед педагогів.
- Таку ціль має на меті реалізувати Міносвіти. Вона закладена у презентованій МОН Візії майбутнього української освіти.
- Недавно в Освітньому комітеті Верховної Ради заявили, що вчителі після перемоги можуть отримувати 40 тисяч гривень зарплати. Однак така цифра вимагатиме суттєвих змін щодо фаховості педагогів.