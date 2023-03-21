Оксен Лісовий – новий міністр освіти

На засіданні Верховна Рада ухвалила рішення про призначення на посаду голови Міністерства освіти та науки Оксена Лісового. Відомо, що він директор Малої академії наук та після 24 лютого 2022 року пішов захищати Україну як доброволець.

Про призначення Лісового стало відомо у вівторок, 21 березня. Його попередником був Сергій Шкарлет, який написав заяву на звільнення минулого тижня. Відповідну новину повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.

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Як голосував парламент

Як зазначив нардеп, більшість депутатів, а саме – 313, проголосували за це призначення. По фракціях:

Слуга народу – 217 голосів "за";

Європейська Солідарність – 0;

Батьківщина – 14;

Платформа за життя та мир – 15;

За майбутнє – 12;

Голос – 12;

Довіра – 16;

Відновлення України – 13;

Позафракційні – 14.

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Хто такий Оксен Лісовий