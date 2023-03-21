Оксен Лісовий – новий міністр освіти
Джерело:Ярослав Железняк
На засіданні Верховна Рада ухвалила рішення про призначення на посаду голови Міністерства освіти та науки Оксена Лісового. Відомо, що він директор Малої академії наук та після 24 лютого 2022 року пішов захищати Україну як доброволець.
Про призначення Лісового стало відомо у вівторок, 21 березня. Його попередником був Сергій Шкарлет, який написав заяву на звільнення минулого тижня. Відповідну новину повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.
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Як голосував парламент
Як зазначив нардеп, більшість депутатів, а саме – 313, проголосували за це призначення. По фракціях:
- Слуга народу – 217 голосів "за";
- Європейська Солідарність – 0;
- Батьківщина – 14;
- Платформа за життя та мир – 15;
- За майбутнє – 12;
- Голос – 12;
- Довіра – 16;
- Відновлення України – 13;
- Позафракційні – 14.
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Хто такий Оксен Лісовий
- Як відомо, Лісовий є науковцем та директором Малої академії наук (МАН). Батько новопризначеного міністра Василь Лісовий був філософом, правозахисником та дисидентом, через що його радянська влада відправила в Сибір.
- Зауважимо, що після початку широкомасштабного вторгнення Оксен пішов як доброволець захищати нашу державу від російських окупантів. В одному зі своїх інтерв'ю він розповідав про те, що "участь у війні проти імперії, не по своїй волі, почав брати за тиждень до дня народження, адже саме тоді КДБ заарештувало батька". Був у засланні Василь Лісовий аж 11 років.
- Згадаємо наостанок, що призначення Оксена на посаду міністра освіти підтримало чимало видатних українських діячів. Зокрема, письменниця Оксана Забужко, пані посол України в США Оксана Макарова, народний депутат Віталій Безгін, Доцентка кафедри соціальної роботи у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара Аліна Солнишкіна та багато інших.