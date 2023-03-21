"Генеральне прибирання": які завдання стоять перед новим очільником МОН
Джерело:Сніданок з 1+1
Перед новим очільником Міносвіти Оксеном Лісовим стоїть багато важливих завдань для вирішення. Зокрема, чимало тих, з якими не впоралася команда ексміністра Сергія Шкарлета.
Більшість із цих викликів пов'язана із повномасштабною війною. Про це розповіла ексрадниця міністра освіти і науки Іванна Коберник.
Важливо Оксен Лісовий – новий міністр освіти
Які завдання стоять перед новим очільником МОН
Перш за все, вважає Коберник, Лісовий має повернути МОН лідерство у сфері освіти, зробити останню пріоритетом уряду. Також – очолити розробку комплексної стратегії відбудови освіти і налагодити постійний зв'язок та надання допомоги українським учням за кордоном та в окупації.
Так, учні-біженці потребують українознавчого компонента й чітких таблиць переведення балів для перезарахування результатів навчання. Щодо школярів в окупації – варто продумати державну програму вивезення старшокласників із ТОТ для очного навчання за українськими програмами.
Але я не сказала ще одну важливу річ – генеральне прибирання в освітніх програмах. Війна чітко показала нам, що важливе, що необхідно зберегти, а що безжально викинути чи змінити. Освітні програми давно цього заслуговують,
– додала Коберник у пості на фейсбуці.
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Хто такий Оксен Лісовий
- Оксен Лісовий є науковцем та директором Малої академії наук (МАН). Батько новопризначеного міністра Василь Лісовий був філософом, правозахисником та дисидентом, за що його радянська влада відправила в Сибір.
- Після початку широкомасштабної війни Оксен пішов як доброволець захищати нашу державу від російських окупантів. В одному зі своїх інтерв'ю він розповідав про те, що "участь у війні проти імперії, не по своїй волі, почав брати за тиждень до дня народження, адже саме тоді КДБ заарештувало батька". Був у засланні Василь Лісовий аж 11 років.
- Призначення Лісового на посаду міністра освіти підтримало чимало видатних українських діячів. Зокрема, письменниця Оксана Забужко, посол України в США Оксана Макарова, нардепи, викладачі та багато інших.