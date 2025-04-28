Вчителі не хотіли з ним працювати: школяр з Франківська вражає мотивацією, перемогами і знаннями
- Олександр Малінін, одинадцятикласник з Івано-Франківська, отримав звання "Учень року – 2025" за видатні успіхи в навчанні та численні перемоги на олімпіадах.
- Хлопець, у якого свого часу діагностовано аутизм, здобув призові місця на 16 олімпіадах лише за цей навчальний рік, а загалом з 2021 року має майже 40 перемог.
- Олександр з дитинства демонстрував виняткові здібності.
- Зараз мріє про кар'єру в біоінженерії та наукове відкриття з великим впливом на світ.
Одинадцятикласник Олександр Малінін здобув звання "Учень року – 2025" в Івано-Франківську. Навчається у ліцеї №12.
Хлопець дивує своїми знаннями та перемогами на конкурсах, хоча колись вчителі у нього не вірили. Історію унікального школяра розповідає 24 Канал з посиланням на Галичину TV.
Дивіться також Український учитель став регіональним переможцем Cambridge Dedicated Teacher Awards
Чим унікальний шлях школяра з Франківська
У табелі хлопця – лише найвищі бали, а за плечима – десятки перемог на олімпіадах. Директор ліцею, де навчається учень, Андрій Череп зазначив, що сумнівів у тому, кому віддати звання найкращого, ні у кого не було.
Лише впродовж цього навчального року Олександр здобув призові місця на 16 олімпіадах. Загалом з 2021 року має майже 40 перемог. Він бере участь у змаганнях з предметів різного профілю – як точних наук, так і гуманітарних.
Олімпіади були з різних предметів, зовсім різних профілів. Це були як гуманітарні предмети, так і математичні, хімія,
– ділиться школяр.
Батьки кажуть: син з дитинства демонстрував виняткові здібності. У три роки він читав, знав арабський алфавіт і захоплювався динозаврами. Згодом у хлопця діагностували аутизм. У першій школі, куди його влаштували батьки, педагоги відмовилися з ним працювати.
Йому сказали на третій день: ви його забираєте, він не до навчання. Забирайте документи,
– каже батько Олександр Малінін.
Дивіться також Вступ у коледж у 2025 році: де опанувати сучасну професію, актуальну для ринку праці
Про що мріє хлопець
Школяр зізнається: його мета – стати успішним і зробити наукове відкриття, яке матиме значний вплив на світ.
Батьки мене завжди стимулювали гарно вчитися, щоб досягти результату в житті. Спочатку я сумнівався, чи всі предмети мені знадобляться, але саме цей стимул, який дали з перших класів – батьки й перша вчителька сільської школи – я їх згадую і безмежно їм дякую,
– каже Олександр.
Вчителі розповідають, що Олександр мав надзвичайну мотивацію до навчання: виконував усі завдання, навіть ті, які не задавали, і виявляв щире захоплення процесом.
Наразі Олександр готується до НМТ. У майбутньому мріє навчатися на біоінженерії та зробити внесок у науку.