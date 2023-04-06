Школярів в одному з облцентрів України відправили на онлайн-навчання через снігопад

У Чернівцях змінили форму навчання у школах. Усе через погодні умови.

Так, причиною зміни формату навчання школярів у місті став вильний снігопад. Більшість шкіл перейшли на дистанційне навчання.

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У Чернівцях школярів відправили на онлайн-навчання

Онлайн школярі у Чернівцях вчитимуться протягом двох днів.

Водночас ті учні, які таки прийшли сьогодні до школи, вчилися очно.

Міська влада також просить жителів були обережними та уважними на дорогах і без потреби не виїжджали з дому на власних авто.

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