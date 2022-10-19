Найважчий опалювальний сезон: у яких областях України школи готові до зими на 100%
Цей опалювальний сезон в Україні буде найважчим за роки незалежності через повномасштабну війну. До нього посилено готуються також і заклади освіти.
Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону розповів, що до опалювального сезону у навчальних закладах почали готуватися заздалегідь. Так, заклади освіти у нашій країні зараз готові до зими на 91%.
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Які області найкраще підготувалися до зими
На сьогодні, за словами міністра, на 100% освітні заклади готові до опалювального сезону у 12 регіонах. Найкраще підготувалися такі області:
- Вінницька;
- Волинська;
- Житомирська;
- Івано-Франківська;
- Київська,
- Кіровоградська,
- Одеська;
- Полтавська;
- Рівненська;
- Тернопільська;
- Хмельницька;
- Чернівецька.
Скільки закладів освіти України готові до зими
До опалювального сезону загалом у країні готові:
- коледжі та виші – на 78%;
- училища – на 88%;
- школи – на 92%;
- дитсадки – на 92%.
На 100% готові школи до зими у 12 областях України та у Києві. Садочки – у 13 областях та столиці України.
У тих районах, де тривають активні бойові дії, неможливо визначити відсоток готовності закладів освіти до опалювального сезону.
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Скільки закладів освіти готові до очного навчання
За словами Шкарлета, 70% шкіл в Україні готові до запровадження очного навчання. Загалом надійні укриття має понад 62% закладів освіти нашої країни.
Шкарлет також уточнив, що рішення щодо форми навчання у конкретній області чи місті ухвалюватиме обласна чи міська влада. Найважливіше – безпека у регіоні.
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