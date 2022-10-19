Найважчий опалювальний сезон: у яких областях України школи готові до зими на 100%

Цей опалювальний сезон в Україні буде найважчим за роки незалежності через повномасштабну війну. До нього посилено готуються також і заклади освіти.

Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону розповів, що до опалювального сезону у навчальних закладах почали готуватися заздалегідь. Так, заклади освіти у нашій країні зараз готові до зими на 91%.

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Які області найкраще підготувалися до зими

На сьогодні, за словами міністра, на 100% освітні заклади готові до опалювального сезону у 12 регіонах. Найкраще підготувалися такі області:

Вінницька;

Волинська;

Житомирська;

Івано-Франківська;

Київська,

Кіровоградська,

Одеська;

Полтавська;

Рівненська;

Тернопільська;

Хмельницька;

Чернівецька.

Скільки закладів освіти України готові до зими

До опалювального сезону загалом у країні готові:

коледжі та виші – на 78%;

училища – на 88%;

школи – на 92%;

дитсадки – на 92%.

На 100% готові школи до зими у 12 областях України та у Києві. Садочки – у 13 областях та столиці України.

У тих районах, де тривають активні бойові дії, неможливо визначити відсоток готовності закладів освіти до опалювального сезону.

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Скільки закладів освіти готові до очного навчання

За словами Шкарлета, 70% шкіл в Україні готові до запровадження очного навчання. Загалом надійні укриття має понад 62% закладів освіти нашої країни.

Шкарлет також уточнив, що рішення щодо форми навчання у конкретній області чи місті ухвалюватиме обласна чи міська влада. Найважливіше – безпека у регіоні.

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