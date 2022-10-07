У школах та садочках Києва ввімкнуть опалення: чи у всіх закладах буде тепло

Україна посилено готується до опалювального сезону. Він цього року через повномасштабну війну Росії проти нашої держави буде досить складним.

У Києві вже подбали про те, аби дошкільнятам, школярам, пацієнтам медзакладів було тепло. Тож у столиці вмикають опалення.

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У школах, садках та лікарнях Києва буде тепло

Опалювальний сезон у Києві для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери розпочинається сьогодні, 7 жовтня. Таке рішення ухвалила Рада оборони міста.

Заклади підключатимуть до тепла індивідуально. Для цього керівники установ мають подати відповідні заявки. Очільники лікарень, шкіл, садочків самі при цьому визначатимуть, чи варто вмикати опалення у їхньому закладі.

До слова, у кожному навчальному та медичному закладі столиці є індивідуальні теплові пункти. Вони дадуть змогу регулювати постачання тепла.

Коли подадуть тепло у багатоповерхівки столиці, залежить від погоди.

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Як вчитимуться діти у київських школах

У київських школах діє гнучка форма навчання. Вона є змішаною: діти вчаться і онлайн, і офлайн. Усе залежить від бажання школярів та їхніх батьків. При цьому київські школи у разі потреби використовуватимуть різні формати навчання. Головне – аби школярам було тепло, адже ситуація є складною. Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський зазначив, що влада столиці діятиме у залежності від ситуації.

Новий навчальний рік більшість шкіл Києва, до речі, розпочали офлайн. На початку вересня у цих школах навчання розпочали 138 тисяч дітей. При цьому у КМДА зазначали, що 421 комунальна школа була готова до навчального року.

Скільки шкіл в Україні готові до опалювального сезону

На сьогодні, за словами очільника Міносвіти Сергія Шкарлета, понад 10,5 тисячі шкіл в Україні готові до опалювального сезону. Це майже 90% від їхньої загальної кількості.

При цьому міністр повідомив, що на 100% готові до опалювального сезону школи у таких областях:

Вінницька;

Волинська;

Житомирська;

Івано-Франківська;

Кіровоградська;

Рівненська.

На 99% до опалювального сезону підготували школи у таких містах:

Одеса;

Київ.

Також міністр зауважив, що школярів та студентів можуть перевести на дистанційну чи змішану форму навчання, якщо виникнуть перебої з теплопостачанням чи задля економії.

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