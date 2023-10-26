Харківські школярі, як і більшість учнів в Україні, пішли на осінні канікули цьогоріч. Вони відпочивають від навчання тиждень.

Осінні канікули у школах Харкова розпочалися 23 жовтня. Коли закінчаться, розповідає Освіта 24.

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Коли закінчаться осінні канікули у школах Харкова 2023

Учні у Харкові відпочиватимуть від навчання до 29 жовтня.

До слова, взимку вони матимуть довші канікули. Зможуть відпочивати від навчання протягом двох тижнів.

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Для більшості учнів Харківської області відпочинок від навчання розпочався також 23 жовтня. Осінні канікули в інших школах стартують 30 жовтня. Діти відпочиватимуть тиждень.