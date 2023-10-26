Осінні канікули у школах Харкова розпочалися 23 жовтня. Коли закінчаться, розповідає Освіта 24.
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Коли закінчаться осінні канікули у школах Харкова 2023
Учні у Харкові відпочиватимуть від навчання до 29 жовтня.
До слова, взимку вони матимуть довші канікули. Зможуть відпочивати від навчання протягом двох тижнів.
Для більшості учнів Харківської області відпочинок від навчання розпочався також 23 жовтня. Осінні канікули в інших школах стартують 30 жовтня. Діти відпочиватимуть тиждень.