Осенние каникулы в школах Харькова начались 23 октября. Когда закончатся, рассказывает Образование 24.

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Когда закончатся осенние каникулы в школах Харькова 2023

Ученики в Харькове будут отдыхать от учебы до 29 октября.

К слову, зимой у них будут более длинные каникулы. Смогут отдыхать от учебы в течение двух недель.

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Для большинства учащихся Харьковской области отдых начался также 23 октября. Осенние каникулы в других школах стартуют 30 октября. Дети будут отдыхать неделю.

Подробно о том, на когда запланировать и сколько будут продолжаться осенние каникулы в разных регионах Украины, читайте по ссылке.