У яких регіонах України осінні канікули у школах стартували 30 жовтня

У більшості шкіл України осінні канікули закінчилися 29 жовтня. Однак частина школярів у 2023 році йде відпочивати від навчання саме 30 жовтня.

У межах цього навчального року навчальні заклади можуть самостійно встановлювати графіки відпочинку учнів. У яких регіонах осінні канікули у школах стартують саме 30 жовтня, розповідає Освіта 24.

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Де осінні канікули у школах стартували 30 жовтня

Учні восени у всіх регіонах України не вчаться здебільшого тиждень.

Київщина

З 30 жовтня по 5 листопада матимуть канікули учні 212 закладів області.

Львів і область

У Львові кожна школа має власний графік канікул. Частина навчальних закладів оголосила про канікули з 30 жовтня. Детальний графік читайте за посиланням.

У Львівській області з 30 жовтня відпочиватимуть учні 31% шкіл.

Харківщина

В окремих школах Харківщини осінні канікули стартують 30 жовтня.

Дніпро

Осінні канікули у школах міста стартують також 30 жовтня.

Одещина

У 164 школах Одеської області осінні канікули стартують 30 жовтня.

Черкаси

Учні у Черкасах відпочиватимуть з 30 жовтня до 5 листопада.

Житомирщина

На Житомирщині учні 147 закладів освіти відпочиватимуть від навчання з 30 жовтня.

Полтавщина

Осінні канікули у частині шкіл Полтавщини стартують 30 жовтня.

Чернівці і область

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Частина учнів у Чернівцях не вчитиметься з 30 жовтня до 3 листопада.

На Буковині протягом 30 жовтня – 5 листопада відпочиватимуть школярі 134 навчальних закладів.

Тернопільщина

У 21 громаді Тернопільщини запланували осінні канікули з 30 жовтня.

Рівне і область

З 28 жовтня по 5 листопада відпочиватимуть учні у 96 школах Рівненщини.

Волинь

У школах Волинської області здебільшого осінні канікули розпочнуться 30 жовтня та триватимуть до 5 листопада.

Хмельницький

У школах Хмельницького старт осіннього відпочинку частини учнів запланували на 30 жовтня.

Кропивницький і Кіровоградщина

У частині шкіл області осінні канікули стартували 30 жовтня. Зокрема, і в Олександрії в усіх школах канікули розпочалися 30 жовтня. Однак у цьому місті діти відпочиватимуть не тиждень, а два – до 12 листопада включно.