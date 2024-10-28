У школах України стартували осінні канікули: де і скільки триватимуть

У більшості шкіл нашої держави сьогодні, 28 жовтня, розпочалися осінні канікули. Діти здебільшого відпочиватимуть тиждень.

Частина шкіл натомість не відпустила учнів на канікули восени, а об'єднала їхній відпочинок із зимовим. Коли та скільки триватимуть осінні канікули у школах різних регіонів України, розповідає Освіта 24.

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Коли і скільки триватимуть осінні канікули у школах

Педагогічні ради шкіл у межах цього навчального року самі можуть визначати дати та тривалість канікул. Тому у різних містах та регіонах нашої держави дати осіннього відпочинку учнів можуть відрізнятися.

Київ

У Києві учні відпочиватимуть від 28 жовтня до 2 листопада.

Львів

У Львові різні дати осінніх канікул у школах. Більшість школярів відпочиватиме з 28 жовтня до 3 листопада. Детальні графіки – тут.

Чернівці і область

Учні у Чернівцях не вчаться з 26 жовтня. Відпочиватимуть до 3 листопада 2024 року включно. Такі дати осінніх канікул – у більшості шкіл міста.

В області учні 231 школи розпочнуть відпочинок згідно з графіком. Здебільшого діти не вчитимуться протягом 28 жовтня – 3 листопада.

Івано-Франківськ

В Івано-Франківську учні відпочиватимуть від навчання тиждень: з 28 жовтня по 3 листопада.

Луцьк і Волинська область

Осінні канікули у школах Луцька триватимуть з 27 жовтня до 3 листопада. В області з 21 до 27 жовтня відпочивали діти у 78 закладах освіти. З 28 жовтня по 3 листопада канікули триватимуть в 348 школах.

Хмельницький і область

Осінні канікули у школах Хмельницького відбудуться з 28 жовтня до 3 листопада 2024 року. У школах області учні 391 школи також відпочиватимуть у такі самі дати.

Одещина

Учні 508 шкіл йдуть на тижневий відпочинок з 28 жовтня. Учні 26 закладів підуть відпочивати від навчання у листопаді.

Тернопіль

Школярі у Тернополі відпочивають з 26 жовтня. Не вчитимуться по 3 листопада.

Рівне

У Рівному осінні канікули триватимуть з 28 жовтня до 3 листопада.

Острог

Осінні канікули у школах тривали із 14 по 20 жовтня.

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Ужгород

Управління освіти Ужгородської міської ради рекомендувало школам організувати осінні канікули у школах з 28 жовтня по 3 листопада.

Полтава і область

У школах області графіки осінніх канікул різні. У деяких громадах учні не вчилися тиждень з 21 жовтня. З 26 жовтня по 3 листопада відпочиватимуть школярі з 21 громади. З 28 жовтня тиждень канікул почнеться в 30 громадах.

Житомирщина

Осінні канікули в школах Житомирщини цьогоріч триватимуть з 28 жовтня до 3 листопада.