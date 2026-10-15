Дати вже визначили: коли осінні канікули у школах Чернівців

У частині міст України вже визначилися із датами осінніх канікул у школах. Чернівці – не виняток.

У місті вже оприлюднили графік осіннього відпочинку учнів. Про це повідомили в управлінні освіти Чернівецької міської ради в коментарі ZAXID.NET.

Коли осінні канікули у школах Чернівців

Відпочиватимуть школярі у Чернівцях з 26 жовтня. Осінні канікули триватимуть до 1 листопада.

У міськраді при цьому зазначають, що дирекція кожного закладу освіти може самостійно визначати дати проведення канікул.

У більшості закладів комунальної власності та в усіх 11 приватних ліцеях і гімназіях осінні канікули триватимуть один тиждень. Стартують вони з понеділка, 26 жовтня. У семи із 45 комунальних закладів загальної середньої освіти вихідні розпочнуться на день або два пізніше. Однак на навчання учні вийдуть теж у понеділок, 2 листопада.

Лише Чернівецький військово-спортивний ліцей не матиме осінніх канікул. Проте його учні матимуть довші зимові канікули, додали в управлінні освіти.

Коли будуть осінні канікули у школах України у 2026 році