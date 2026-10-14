Дати вже визначили: коли будуть осінні канікули у школах Тернополя

У більшості шкіл України у жовтні стартують осінні канікули. Учні можуть відпочивати від навчання у різні дати.

У школах Тернополя також вже визначили дати осіннього відпочинку учнів. Про це інформує ZAXID.NET.

Коли осінні канікули у школах Тернополя

На перепочинок школярі у Тернополі підуть з 26 жовтня. Відпочиватимуть тиждень.

Триватимуть осінні канікули у місті до 1 листопада (включно).

В управлінні освіти Тернопільської міської ради розповіли при цьому, що дирекція кожного закладу освіти може самостійно обирати дати проведення канікул.

У більшості шкіл Тернополя осінні канікули триватимуть один тиждень. На навчання учні повернуться у понеділок, 2 листопада.

Дату завершення навчання у школах населених пунктів Тернопільської громади також ухвалює педагогічна рада кожного окремого закладу.

Канікули також будуть і в професійно-технічних коледжах міста.

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Коли будуть осінні канікули у школах України у 2026 році