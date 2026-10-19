Коли учні у Хмельницькому підуть на осінні канікули
Невдовзі у школах України розпочнуться осінні канікули. Однак цієї осені відпочиватимуть від навчання не всі учні.
Є громади, які перенесли осінні канікули на зиму. Заступниця директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ірина Петричко при цьому розповіла ZAXID.NET про дати осіннього відпочинку школярів у місті.
Коли осінні канікули у школах Хмельницького
Цьогоріч осінні канікули у школах Хмельницького триватимуть з 26 до 30 жовтня.
Чиновниця каже, що усі школярі міських комунальних закладів освіти відпочиватимуть в однакові дати. Водночас у департаменті наразі не мають інформації про графік канікул у приватних школах.
Зауважимо, що зазвичай осінні канікули у школах відбуваються в останній тиждень жовтня, зимові – наприкінці грудня, а весняні – наприкінці березня.
Цікаво На Тернопільщині учні пішли на вимушені канікули.
Коли будуть осінні канікули у школах України у 2026 році
- Навчальний рік для школярів триватиме з 1 вересня 2026 року до 30 червня 2027 року.
- Однак дата завершення навчальних занять, проведення свята останнього дзвоника та тривалість літніх канікул не будуть єдиними для всіх шкіл.
Так, осінні канікули у школах нашої держави у 2026/2027 навчальному році запланували на період з 26 жовтня до 1 листопада.
У МОН України раніше зазначали, що терміни навчання та канікул кожна школа може коригувати протягом року з огляду на безпекову ситуацію та погодні умови.