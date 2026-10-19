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Освіта Освіта в Україні Коли учні у Хмельницькому підуть на осінні канікули
19 жовтня, 18:00
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Оновлено - 11:28, 20 жовтня

Коли учні у Хмельницькому підуть на осінні канікули

Марія Волошин

Невдовзі у школах України розпочнуться осінні канікули. Однак цієї осені відпочиватимуть від навчання не всі учні.

Є громади, які перенесли осінні канікули на зиму. Заступниця директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ірина Петричко при цьому розповіла ZAXID.NET про дати осіннього відпочинку школярів у місті. 

Коли осінні канікули у школах Хмельницького 

Цьогоріч осінні канікули у школах Хмельницького триватимуть з 26 до 30 жовтня. 

Чиновниця каже, що усі школярі міських комунальних закладів освіти відпочиватимуть в однакові дати. Водночас у департаменті наразі не мають інформації про графік канікул у приватних школах. 

Зауважимо, що зазвичай осінні канікули у школах відбуваються в останній тиждень жовтня, зимові – наприкінці грудня, а весняні – наприкінці березня.  

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Коли будуть осінні канікули у школах України у 2026 році

  • Навчальний рік для школярів триватиме з 1 вересня 2026 року до 30 червня 2027 року.
  • Однак дата завершення навчальних занять, проведення свята останнього дзвоника та тривалість літніх канікул не будуть єдиними для всіх шкіл.

  • Так, осінні канікули у школах нашої держави у 2026/2027 навчальному році запланували на період з 26 жовтня до 1 листопада.

  • У МОН України раніше зазначали, що терміни навчання та канікул кожна школа може коригувати протягом року з огляду на безпекову ситуацію та погодні умови.

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