Є громади, які перенесли осінні канікули на зиму. Заступниця директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ірина Петричко при цьому розповіла ZAXID.NET про дати осіннього відпочинку школярів у місті.

Коли осінні канікули у школах Хмельницького

Цьогоріч осінні канікули у школах Хмельницького триватимуть з 26 до 30 жовтня.

Чиновниця каже, що усі школярі міських комунальних закладів освіти відпочиватимуть в однакові дати. Водночас у департаменті наразі не мають інформації про графік канікул у приватних школах.

Зауважимо, що зазвичай осінні канікули у школах відбуваються в останній тиждень жовтня, зимові – наприкінці грудня, а весняні – наприкінці березня.

Цікаво На Тернопільщині учні пішли на вимушені канікули.

Коли будуть осінні канікули у школах України у 2026 році