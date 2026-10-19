Есть общины, которые перенесли осенние каникулы на зиму. Заместитель директора департамента образования и науки Хмельницкого городского совета Ирина Петричко при этом рассказала ZAXID.NET о датах осенних каникул школьников в городе.
Когда начнутся осенние каникулы в школах Хмельницкого
В этом году осенние каникулы в школах Хмельницкого продлятся с 26 по 30 октября.
Чиновница отмечает, что все школьники городских муниципальных учебных заведений будут отдыхать в одни и те же даты. В то же время в департаменте пока нет информации о графике каникул в частных школах.
Отметим, что обычно осенние каникулы в школах проходят в последнюю неделю октября, зимние – в конце декабря, а весенние – в конце марта.
Интересно В Тернопольской области ученики ушли на вынужденные каникулы.
Когда будут осенние каникулы в школах Украины в 2026 году
- Учебный год для школьников продлится с 1 сентября 2026 года по 30 июня 2027 года.
- Однако дата окончания учебных занятий, проведения праздника "последнего звонка" и продолжительность летних каникул не будут одинаковыми для всех школ.
Так, осенние каникулы в школах нашей страны в 2026/2027 учебном году запланированы на период с 26 октября по 1 ноября.
В МОН Украины ранее отмечали, что сроки обучения и каникул каждая школа может корректировать в течение года с учетом ситуации с безопасностью и погодных условий.