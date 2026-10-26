Відпочивають не всі: у школах України розпочалися осінні канікули

У більшості шкіл України 26 жовтня розпочалися осінні канікули. Учні відпочиватимуть від навчання здебільшого тиждень.

Дати осіннього відпочинку школярів можуть відрізнятися у різних містах. Про це інформує 24 Канал.

Хто визначає дати канікул у школах

Новий навчальний рік у школах України стартував 1 вересня. Триватиме до 30 червня 2027 року. Але дати завершення навчальних занять, проведення свята останнього дзвоника та тривалість літніх канікул не будуть єдиними для всіх шкіл.

Осінні канікули зазвичай відбуваються у другій половині жовтня.

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Цьогоріч дати осінніх канікул різняться не лише у містах, а й можуть бути іншими у межах одного населеного пункту.

Більшість учнів відпочиватиме протягом 26 жовтня – 1 листопада. Є учні, які не вчитимуться у листопаді.

У МОН України при цьому зазначали, що терміни навчання та канікул кожна школа може коригувати протягом року з огляду на безпекову ситуацію та погодні умови.

Цікаво Коли осінні канікули у школах різних міст нашої держави у 2026 році.

Де не буде осінніх канікул

Є міста та громади, у яких цьогоріч осінніх канікул у школах не буде. Учні натомість довше відпочиватимуть взимку.

Одещина

Частина школярів Одеської області залишиться без осінніх канікул, адже 270 шкіл у 50 громадах перенесли їх на кінець грудня. Це відбулося за рекомендацією освітнього департаменту ОВА.

Кам'янець-Подільський

Осінні канікули у школах Кам’янця-Подільського перенесли. Учні довше відпочиватимуть у грудні.

Кропивницький і Кіровоградщина

За повідомленням міськради, у частині шкіл Кропивницького не буде осінніх канікул. Загалом у 2026-2027 навчальному році осінніх канікул не буде у 44 з 388 державних шкіл Кіровоградської області.