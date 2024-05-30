Чи відбудуться у школах Харкова випускні та останні дзвоники
Джерело:Суспільне
Цього тижня у більшості шкіл України лунатиме останній дзвоник. Свято відбуватиметься у межах різних форматів.
Усе залежить від безпеки у конкретному регіоні. У Харкові, який активно та цинічно обстрілюють росіяни, також відбудеться свято останнього дзвоника.
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Як у школах Харкова відбудеться свято останнього дзвоника
Очільниця міського департаменту освіти Ольга Деменко повідомила, що у Харкові планують провести останній дзвоник у змішаному форматі. Так, учні метрошколи та підземної школи святкуватимуть офлайн.
Зараз ми не можемо не проводити це свято, ми організуємо його виключно онлайн. Але у нас є осередки, де діти навчаються офлайн: метрошкола, підземна школа. Там діти будуть останні дзвоники проводити офлайн,
– уточнила чиновниця.
І додала, що цьогоріч закінчать школу у місті майже 7 тисяч одинадцятикласників. Близько 60% з них перебувають у Харкові. У міськраді сподіваються, що 80% цьогорічних випускників харківських шкіл стане студентами вишів міста.Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.
Чи відбудуться у Харкові випускні
Деменко також повідомила, що й випускні у місті проводитимуть.
Будемо вшановувати і випускників, і медалістів. Це буде в захисних спорудах. Ми запрошуємо батьків, керівництво міста. В яких умовах ми б зараз не жили, наші діти сильні і мужні,
– каже вона.
І додає, що понад 4,5 тисячі дітей вже записалися до харківських шкіл. На сьогодні є дуже великий попит на очне навчання.
Ми працюємо над цим питанням: розширюємо метрошколу ще на дві станції, розширюємо будівництво підземних шкіл. Думаю, ми охопимо більше дітей офлайн-навчанням. На жаль, усіх не охопимо, але перш за все будемо наголошувати на навчанні першачків,
– зазначила чиновниця.
Вона також розповіла: майже 80% вчителів перебуває у Харкові; 100% керівників шкіл перебуває у Харкові.
Є потреба у вчителях, але тут ми дуже ефективно відпрацьовуємо з нашими педагогічними університетами: запрошуємо до себе студентів, які навчаються у магістратурі, вони вже можуть бути вчителями,
– повідомила Деменко.
І додала, що зараз у школах міста є вакансії вчителів інформатики, англійської мови.