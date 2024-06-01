"Подивіться – це було легендарно": як учні у 2024 році відзначають останній дзвоник

1 червня 2024, 15:35
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У більшості шкіл України 31 травня пролунав останній дзвоник. Частина школярів почує його у червні.

У соцмережах вже з'явилося чимало відео зі шкільних святкувань. Учні проявили неабиякий креатив, зазначає Освіта 24.

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Як учні в Україні святкують останній дзвоник у 2024 році 

Відео, на якому учні танцюють на шкільному святі, опублікував у твітері молодий учитель з Києва Руслан Циганков. Він, до слова, не був спостерігачем дійства, а став активним його учасником. 

Подивіться. Це було легендарно! В мене найкращі учні,
– написав Циганков, який у вишиванці "запалював" на шкільному подвір'ї разом зі своїми вихованцями.

Учитель разом з учнями танцюють на шкільному святі: відео 

На Рівненщині 11-класники попрощалися зі школою, заспівавши українських пісень біля вогнища. 

Також цьогорічні випускники готували вальс та станцювали його на святі останнього дзвоника.

@bal20193 #випускний #останнійдзвоник #вальс ♬ оригінальний звук - bal2019

У Харкові ж випускники танцювали вальс біля руїн своєї зруйнованої школи. Їхнє місто останнім часом цинічно та дуже часто обстрілюють росіяни. 

@myfashionlady Чому ви забрати у них цю мить??? Чому цей важливий крок у житті такий сумний??? Чому ви забрали у них дитинство??? #рекомендации #україна #харьков #centr #myfashionledy #додому #мойдом #українське #trend #останійдзвоник2024 ♬ оригінальний звук - Boroda_boss_ua 

У Харкові учні також святкували закінчення школи у метрошколі. Тут у частини випускників відбувалася частина уроків і підготовка до іспитів, частково вони навчалися дистанційно, зазначає Суспільне.

Звісно, дуже сумно, що в країні війна, і ми вимушені закінчувати 11 клас так. Але мені радісно, що є можливість зібратися усім класом разом і разом провести це свято,
– заявила одна з випускниць. 


Прощання зі школою у Харкові / Суспільне 

  • Раніше ми детально розповідали про те, коли у школах різних міст України лунатиме останній дзвоник. Про це можна прочитати за посиланням. 
Автор: Марія Волошин