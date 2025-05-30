У більшості українських шкіл лунає останній дзвоник
- 30 травня у більшості шкіл України лунають останні дзвоники.
- Формат свята залежить від безпекової ситуації в регіонах.
- У яких містах у школах вже завершилося навчання, читайте у новині.
Сьогодні, 30 травня у більшості шкіл України лунають останні дзвоники. Свято відбувається у межах різних форматів.
Головний критерій проведення заходів – безпекова ситуація у регіоні. 24 Канал розповідає, у межах яких форматів та де сьогодні лунають дзвоники.
Читайте У яких містах України останній дзвоник у школах пролунає 30 травня
У школах України лунають останні дзвоники
Цей навчальний рік офіційно завершиться 30 червня. У його межах кожна школа може самостійно визначати тривалість, структуру та форму організації навчального року.
Тому дати проведення свята останнього дзвоника у школах цьогоріч відрізняються.
Здебільшого останні дзвоники у школах нашої держави лунають сьогодні, 30 травня, та лунатимуть завтра, 31 травня.
В окремих містах школярі їх почують у червні.
Так, сьогодні останній дзвоник лунає для школярів у таких містах та областях України:
- Київ;
- Черкаси;
- Луцьк;
- Рівне;
- Чернівці;
- Харків;
- Одещина;
- Івано-Франківськ;
- Тернопіль.
У деяких з цих міст, до слова, можуть бути різні дати проведення свята останнього дзвоника.
Нагадаємо, міністр освіти і науки України Оксен Лісовий повідомив: якщо безпекова ситуація у регіоні дозволяє, то свято останнього дзвоника, зокрема лінійки, можна проводити традиційно на відкритих площах. Якщо школа має укриття, і там є можливість організувати такий захід, тоді це можна зробити.