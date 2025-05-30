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30 травня, 10:00
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У більшості українських шкіл лунає останній дзвоник

Марія Волошин
Основні тези
  • 30 травня у більшості шкіл України лунають останні дзвоники.
  • Формат свята залежить від безпекової ситуації в регіонах.
  • У яких містах у школах вже завершилося навчання, читайте у новині.

Сьогодні, 30 травня у більшості шкіл України лунають останні дзвоники. Свято відбувається у межах різних форматів.

Головний критерій проведення заходів – безпекова ситуація у регіоні. 24 Канал розповідає, у межах яких форматів та де сьогодні лунають дзвоники.

Читайте У яких містах України останній дзвоник у школах пролунає 30 травня

У школах України лунають останні дзвоники 

Цей навчальний рік офіційно завершиться 30 червня. У його межах кожна школа може самостійно визначати тривалість, структуру та форму організації навчального року.

Тому дати проведення свята останнього дзвоника у школах цьогоріч відрізняються. 

Здебільшого останні дзвоники у школах нашої держави лунають сьогодні, 30 травня, та лунатимуть завтра, 31 травня.

В окремих містах школярі їх почують у червні. 

Так, сьогодні останній дзвоник лунає для школярів у таких містах та областях України:

  • Київ;
  • Черкаси;
  • Луцьк;
  • Рівне;
  • Чернівці;
  • Харків;
  • Одещина;
  • Івано-Франківськ;
  • Тернопіль.

 У деяких з цих міст, до слова, можуть бути різні дати проведення свята останнього дзвоника. 

Нагадаємо, міністр освіти і науки України Оксен Лісовий повідомив: якщо безпекова ситуація у регіоні дозволяє, то свято останнього дзвоника, зокрема лінійки, можна проводити традиційно на відкритих площах. Якщо школа має укриття, і там є можливість організувати такий захід, тоді це можна зробити.