У більшості українських шкіл лунає останній дзвоник

Сьогодні, 30 травня у більшості шкіл України лунають останні дзвоники. Свято відбувається у межах різних форматів.

Головний критерій проведення заходів – безпекова ситуація у регіоні. 24 Канал розповідає, у межах яких форматів та де сьогодні лунають дзвоники.

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У школах України лунають останні дзвоники

Цей навчальний рік офіційно завершиться 30 червня. У його межах кожна школа може самостійно визначати тривалість, структуру та форму організації навчального року.

Тому дати проведення свята останнього дзвоника у школах цьогоріч відрізняються.

Здебільшого останні дзвоники у школах нашої держави лунають сьогодні, 30 травня, та лунатимуть завтра, 31 травня.

В окремих містах школярі їх почують у червні.

Так, сьогодні останній дзвоник лунає для школярів у таких містах та областях України:

Київ;

Черкаси;

Луцьк;

Рівне;

Чернівці;

Харків;

Одещина;

Івано-Франківськ;

Тернопіль.

У деяких з цих міст, до слова, можуть бути різні дати проведення свята останнього дзвоника.

Нагадаємо, міністр освіти і науки України Оксен Лісовий повідомив: якщо безпекова ситуація у регіоні дозволяє, то свято останнього дзвоника, зокрема лінійки, можна проводити традиційно на відкритих площах. Якщо школа має укриття, і там є можливість організувати такий захід, тоді це можна зробити.