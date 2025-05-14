Останній дзвоник у Львові: уже відомі дати завершення навчання

Добігає кінця 2024 – 2025 навчальний рік у школах України. Навчальні заклади визначилися з датами останнього дзвоника.

На вулиці травень і школи завершують навчальний рік. Зокрема, навчальні заклади визначили дати останнього дзвоника. Коли цей день у школах Львова розповідає 24 Канал, посилаючись на dyvys.info.

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Коли останній дзвоник у школах Львова

Керівниця міського управління розвитку освіти міста Львова Олеся Мандзюк розповіла, що у школах Львова навчальний рік нинішнього року завершуватиметься по-різному. Однак, на літні канікули школярі підуть вже наступного місяця – у червні.

Нагадуємо! Тривалість навчального року Міністерство освіти і науки України (МОН) встановило Постановою Кабміну № 841 від 23 липня 2024 року – 2024 – 2025 навчальний рік в Україні завершується 31 травня.

Ще на початку навчального року департамент освіти та культури Львівської міської ради визначив, що кожна школа має право самостійно приймати рішення щодо початку та закінчення шкільних канікул, а також затверджувати структуру навчального року. Міське управління освіти лише отримує інформацію від шкіл про організацію навчального процесу.

Саме тому, дати канікул у школах Львова протягом року дещо відрізнялися. І від цього залежить і день останнього дзвоника.

У нас є три варіанти завершення навчального року. Завдання навчального закладу вичитати програму. Все залежить від кількості семестрових днів та канікул упродовж навчального року,

– сказала пані Мандзюк.

Проте, з датами останнього дзвоника уже визначилися. Деякі школи у Львові завершують навчання з 30 травня, а деякі – підуть на канікули з 6 по 11 червня.

Чиновниця зазначила, що стосовно урочистостей, таких як лінійка, то вони не проводяться під час війни. Для випускників – 9 та 11 класів, допустиме урочисте вручення документів. Але кожна школа вирішує це самостійно.

Натомість щось святковіше для 4 класів. Всі інші класи можуть зібратись на дозвілля: екскурсії, майстеркласи, хакатони, табори для учнів молодших класів. Кожна спільнота школи вирішує це в індивідуальному порядку,

– сказала керівниця управління розвитку освіти міста.

Літні канікули триватимуть до 31 серпня 2025 року.