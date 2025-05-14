На улице май и школы завершают учебный год. В частности, учебные заведения определили даты последнего звонка. Когда этот день в школах Львова рассказывает 24 Канал, ссылаясь на dyvys.info.

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Когда последний звонок в школах Львова

Руководитель городского управления развития образования города Львова Олеся Мандзюк рассказала, что в школах Львова учебный год в этом году будет завершаться по-разному. Однако, на летние каникулы школьники пойдут уже в следующем месяце – в июне.

Напоминаем! Продолжительность учебного года Министерство образования и науки Украины (МОН) установило Постановлением Кабмина № 841 от 23 июля 2024 года – 2024 – 2025 учебный год в Украине завершается 31 мая.

Еще в начале учебного года департамент образования и культуры Львовского городского совета определил, что каждая школа имеет право самостоятельно принимать решение о начале и окончании школьных каникул, а также утверждать структуру учебного года. Городское управление образования только получает информацию от школ об организации учебного процесса.

Именно поэтому, даты каникул в школах Львова в течение года несколько отличались. И от этого зависит и день последнего звонка.

У нас есть три варианта завершения учебного года. Задача учебного заведения вычитать программу. Все зависит от количества семестровых дней и каникул в течение учебного года,

– сказала госпожа Мандзюк.

Однако, с датами последнего звонка уже определились. Некоторые школы во Львове завершают обучение с 30 мая, а некоторые – пойдут на каникулы с 6 по 11 июня.

Чиновница отметила, что в отношении торжеств, таких как линейка, то они не проводятся во время войны. Для выпускников – 9 и 11 классов, допустимо торжественное вручение документов. Но каждая школа решает это самостоятельно.

Зато что-то праздничное для 4 классов. Все остальные классы могут собраться на досуг: экскурсии, мастер-классы, хакатоны, лагеря для учеников младших классов. Каждое сообщество школы решает это в индивидуальном порядке,

– сказала руководитель управления развития образования города.

Летние каникулы продлятся до 31 августа 2025 года.