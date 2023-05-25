Як красиво провести свято останнього дзвоника у 2023 році: оригінальні сценарії

У 2023 році останній дзвоник у школах України пролунає у різні дні. Також свято відбудеться у межах різних форматів.

Дата та формат останнього дзвоника залежить від безпекової ситуації у регіонах. Тож остаточне рішення ухвалюватимуть на місцях. 24 Канал пропонує сценарії, які допоможуть красиво провести свято останнього дзвоника.

Дивіться також Не лише 26 травня: коли відбудеться свято останнього дзвоника 2023 у школах різних міст України

Коли і як лунатиме останній дзвоник 2023 в Україні

Міносвіти раніше рекомендувало провести останній дзвоник у школах України 16 червня. Однак навчальні заклади у деяких регіонах скористалися правом самостійного рішення та встановили інші дати свята.

Що важливо, останній дзвоник у 2023 році лунатиме як наживо, так і онлайн. Онлайн у тих школах, які розташовані у потенційно небезпечному регіоні чи не мають укриття.

Що цікаво, окремі школи відмовилися від проведення свята останнього дзвоника та віддадуть натомість гроші на ЗСУ.

Загалом гучні святкування цьогоріч через війну не передбачені.

До теми Чому останній дзвоник у 2023 році пролунає у школах України у різні дні

Сценарії останнього дзвоника 2023

Через повномасштабну війну в Україні не всі школи можуть провести свято останнього дзвоника наживо. Цей сценарій підійде тим школам, які закінчують 2022 – 2023 навчальний рік дистанційно. Він допоможе провести свято в режимі онлайн.

Учні перших класів можуть вивчити на свято такі короткі та красиві віршики:

Вже давно прийшла весна.

Вже давно нас манить літо.

Подивись: яка краса!

Ми так хочем жити!

*****

Хочем жити і навчатись

У мирній країні.

І радіти, й усміхатись!

НІ! Війні й руїні!

*****

Тільки в школу ми прийшли,

Як тут класно ! – зрозуміли!

Карантин якийсь ввели

І військові дії.

Ті школи, які матимуть змогу влаштувати святкову лінійку, можуть взяти на озброєння такий сценарій. Він призначений для 9 класу. Цей "Останній дзвоник" передбачений для проведення у малокомплектній школі.

Ведучий наголосить, що свято останнього дзвоника є радісним й водночас сумним. Для когось – це завершення навчального року, для когось – початок самостійної дороги у житті.

Учні також у межах свята можуть влаштувати справжній квест. Сценарій "У пошуках шкільного дзвоника" допоможе вчителю в ігровій формі провести останній урок у 2 класі.

Цей квест допоможе розвивати пізнавальну активність, мотивацію до навчання, вчити працювати в команді. Учнів класу треба поділити на команди. Кожна команда, подорожуючи по станціях, послідовно виконує завдання. Квест можна проводити у залі або на майданчику.

Також свято останнього дзвоника можна провести, наголосивши, що школа проводжає випускників. Тепер їм належить майбутнє України.