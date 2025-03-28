"Останній" – чому в деяких ситуаціях ми ніколи так не кажемо, а замінюємо на слово "крайній"
- Слова "крайній" і "останній" не є тотожними, і кожне має своє значення та ситуації для використання.
- Слово "останній" має забобонний негативний відтінок у певних професіях, тому його іноді заміняють на "крайній".
Деколи ми плутаємо слова, щоб правильно описати умови чи ситуацію. Тому завжди варто дізнаватися нюанси.
Якщо у вас виникали труднощі з використанням слів "крайній" та "останній", то 24 Канал розповідає про тонкощі, опираючись на пояснення @oksana_perchyk.
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Коли казати "крайній", а коли – "останній"
Слова "крайній" і "останній" – не тотожні. Кожне з них має своє значення та ситуації у яких використовується.
Цікаво, що слово "останній" набуло забобонного негативного відтінку і його заміняють на "крайній". Такі умовності виникли у певних професіях з підвищеною небезпекою – рятувальники, військові, альпіністи, пілоти, тому його можна вважати професійним сленгом.
Але якщо ми говоримо про грамотне мовлення, то уникати слова "останній" – неправильно. Словники наступним чином дають пояснення цим словам:
Основне значення слова "останній" – той, що закінчує собою ряд предметів, явищ, дій. Тому:
- останній у черзі,
- останній робочий день,
- останній раз,
- останній день – у році, навчальному році, канікул.
Слово "крайній" має аж три значення:
- Той, що розташований скраю, на межі, тобто "кінцевий".
- У значенні терміну, далі якого не можна зволікати, переносити, тобто він є "останній" – крайній термін (дедлайн).
- У сенсі, коли щось досягло найвищого ступеня, найвищий, надмірний, граничний – "у крайньому разі".
Тому запам'ятайте, що "крайні" це:
- крайній на полиці,
- крайня північ,
- крайня плоть,
- крайній термін,
- на крайній випадок,
- крайні міри.
Для позначення всього іншого використовуйте виключно "останній".
Коли ми кажемо "крайній": дивіться відео
Що ж, тепер ви знаєте, що правильно запитати у черзі – "хто останній?".
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