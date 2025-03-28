"Останній" – чому в деяких ситуаціях ми ніколи так не кажемо, а замінюємо на слово "крайній"

Деколи ми плутаємо слова, щоб правильно описати умови чи ситуацію. Тому завжди варто дізнаватися нюанси.

Якщо у вас виникали труднощі з використанням слів "крайній" та "останній", то 24 Канал розповідає про тонкощі, опираючись на пояснення @oksana_perchyk.

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Коли казати "крайній", а коли – "останній"

Слова "крайній" і "останній" – не тотожні. Кожне з них має своє значення та ситуації у яких використовується.

Цікаво, що слово "останній" набуло забобонного негативного відтінку і його заміняють на "крайній". Такі умовності виникли у певних професіях з підвищеною небезпекою – рятувальники, військові, альпіністи, пілоти, тому його можна вважати професійним сленгом.

Але якщо ми говоримо про грамотне мовлення, то уникати слова "останній" – неправильно. Словники наступним чином дають пояснення цим словам:

Основне значення слова "останній" – той, що закінчує собою ряд предметів, явищ, дій. Тому:

останній у черзі,

останній робочий день,

останній раз,

останній день – у році, навчальному році, канікул.

Слово "крайній" має аж три значення:

Той, що розташований скраю, на межі, тобто "кінцевий". У значенні терміну, далі якого не можна зволікати, переносити, тобто він є "останній" – крайній термін (дедлайн). У сенсі, коли щось досягло найвищого ступеня, найвищий, надмірний, граничний – "у крайньому разі".

Тому запам'ятайте, що "крайні" це:

крайній на полиці,

крайня північ,

крайня плоть,

крайній термін,

на крайній випадок,

крайні міри.

Для позначення всього іншого використовуйте виключно "останній".

Коли ми кажемо "крайній": дивіться відео

Що ж, тепер ви знаєте, що правильно запитати у черзі – "хто останній?".

А ще дізнайтеся у яких випадках говорити "не мішай", про яке писав 24 Канал раніше.