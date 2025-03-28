"Последний" – почему в некоторых ситуациях мы никогда так не говорим, а заменяем на слово "крайний"

Иногда мы путаем слова, чтобы правильно описать условия или ситуацию. Поэтому всегда стоит узнавать нюансы.

Если у вас возникали трудности с использованием слов "крайний" и "последний", то 24 Канал рассказывает о тонкостях, опираясь на объяснения @oksana_perchyk.

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Когда говорить "крайний", а когда – "последний"

Слова "крайний" и "последний" – не тождественны. Каждое из них имеет свое значение и ситуации в которых используется.

Интересно, что слово "последний" приобрело суеверный негативный оттенок и его заменяют на "крайний". Такие условности возникли в определенных профессиях с повышенной опасностью – спасатели, военные, альпинисты, пилоты, поэтому его можно считать профессиональным сленгом.

Но если мы говорим о грамотной речи, то избегать слова "последний" – неправильно. Словари следующим образом дают объяснение этим словам:

Основное значение слова "последний" – тот, что заканчивает собой ряд предметов, явлений, действий. Поэтому:

последний в очереди,

последний рабочий день,

последний раз,

последний день – в году, учебном году, каникул.

Слово "крайний" имеет целых три значения:

Тот, что расположен на краю, на грани, то есть "конечный". В значении срока, дальше которого нельзя медлить, переносить, то есть он есть "последний" – крайний срок (дедлайн). В смысле, когда что-то достигло наивысшей степени, наивысший, чрезмерный, предельный – "в крайнем случае".

Поэтому запомните, что "крайние" это:

крайний на полке,

крайний север,

крайняя плоть,

крайний срок,

на крайний случай,

крайние меры.

Для обозначения всего остального используйте исключительно "последний".

Когда мы говорим "крайний": смотрите видео

Что ж, теперь вы знаете, что правильно спросить в очереди – "кто последний?".

А еще узнайте в каких случаях говорить "не мешай", о котором писал 24 Канал ранее.