В одному з облцентрів закривають десятки закладів освіти

У Херсоні 1 вересня тимчасово припиняють навчання у кількох десятках закладів освіти. Зокрема, у школах та садках.
Відповідне розпорядження підписав очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Документ оприлюднили на сайті міськради.
Скільки закладів освіти припиняють роботу?
Так, призупинять роботу:
49 закладів дошкільної освіти та закладів, де є дошкільні підрозділи;
17 закладів загальної середньої освіти (школи, гімназії, НВК);
5 закладів позашкільної освіти.
Загалом 71 заклад освіти, навчання у яких у 2026/2027 навчальному році не здійснюватиметься.
Де-факто кількість унікальних закладів дещо менша, адже частина установ дублюється у різних додатках (наприклад, школи-садки чи НВК), уточнює Khersonline. Все ж масштаб рішення є безпрецедентним для громади.
У документі при цьому не вказують, скільки дітей, вчителів, вихователів там навчалися і працювали. На рішення вплинула, зокрема, й безпекова ситуація.
До повномасштабної війни у місті працювали понад 70 дитсадків, понад 60 шкіл та 12 закладів позашкільної освіти.
Цікаво Кабмін України виділив ще майже 5 мільярдів гривень на шкільні укриття. За ці кошти цьогоріч збудують 113 укриттів у школах у 22 областях. Фінансування розподілили поетапно.
Як фінансуватимуть школи з 1 вересня?
З 1 вересня 2026 року освітню субвенцію з держбюджету не виділятимуть для шкіл, у яких навчаються:
менше як 60 учнів – для шкіл з 1 – 12 класами;
менше як 55 учнів – для шкіл з 1 – 11 класами;
менше як 45 учнів – для шкіл з 1 – 9 або 5 – 11 (12) класами.
Ці норми не стосуються початкових та спеціальних шкіл.