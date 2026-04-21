В одному з облцентрів закривають десятки закладів освіти

У Херсоні 1 вересня тимчасово припиняють навчання у кількох десятках закладів освіти. Зокрема, у школах та садках.

Відповідне розпорядження підписав очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Документ оприлюднили на сайті міськради.

Скільки закладів освіти припиняють роботу?

Так, призупинять роботу:

49 закладів дошкільної освіти та закладів, де є дошкільні підрозділи;

17 закладів загальної середньої освіти (школи, гімназії, НВК);

5 закладів позашкільної освіти.

Загалом 71 заклад освіти, навчання у яких у 2026/2027 навчальному році не здійснюватиметься.

Де-факто кількість унікальних закладів дещо менша, адже частина установ дублюється у різних додатках (наприклад, школи-садки чи НВК), уточнює Khersonline. Все ж масштаб рішення є безпрецедентним для громади.

У документі при цьому не вказують, скільки дітей, вчителів, вихователів там навчалися і працювали. На рішення вплинула, зокрема, й безпекова ситуація.

До повномасштабної війни у місті працювали понад 70 дитсадків, понад 60 шкіл та 12 закладів позашкільної освіти.

Як фінансуватимуть школи з 1 вересня?

З 1 вересня 2026 року освітню субвенцію з держбюджету не виділятимуть для шкіл, у яких навчаються:

менше як 60 учнів – для шкіл з 1 – 12 класами;

менше як 55 учнів – для шкіл з 1 – 11 класами;

менше як 45 учнів – для шкіл з 1 – 9 або 5 – 11 (12) класами.

Ці норми не стосуються початкових та спеціальних шкіл.