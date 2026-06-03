Результати навчання учнів погіршилися: учителі назвали причини

Учителі в Україні зазначають, що рівень знань учнів знизився. Понад 90% опитаних педагогів розповіли про таку ситуацію за останні два роки.

Про це свідчать результати опитування, проведеного наприкінці навчального року, інформує Interfax.com.ua.

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Чому результати учнів погіршилися?

В аналогічному опитуванні за 2024 рік такої самої думки були 95% освітян. Вони роблять висновки на основі власних спостережень, обговорень із колегами, погіршення оцінок і проведеної діагностики учнів і учениць.

Учителів питали, чи стали гіршими навчальні результати учнів за останні два роки та як надолужити освітні втрати.

Також педагоги назвали основні причини, чому так стало. Це:

це відсутність мотивації до навчання;

стрес через війну;

тривале онлайн-навчання.

Освітяни при цьому вважають, що за надолуження освітніх втрат відповідальні перш за все самі учні та учениці.

Щоб покращити навчальні результати, 86% педагогів додатково повторюють матеріал з учнями та ученицями. Зокрема, проводять додаткові заняття та задають додаткові завдання.

Також учителі радять школярам самостійне навчання (відеоуроки, онлайн-курси тощо).

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Скільки учителів бракує у школах?