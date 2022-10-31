На Харківщині знайшли російські дипломи та зарплату у рублях, яку платили вчителям

Багато українських педагогів після окупації частини нашої держави погодились співпрацювати з росіянами. Так, вони русифікували дітей.

Чимало зрадників серед освітян викрили на Харківщині. Днями в області виявили нові докази впровадження російської освіти на захопленій території.

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На Харківщині знайшли докази русифікації

На Харківщині прокурори вилучили чергові докази впровадження освіти РФ. Це були дипломи російського зразка та заробітна плата викладачам у рублях. Таким був результат огляду медичного коледжу у Вовчанську.

Правоохоронці також вилучили освітню програму за стандартами Росії і список для отримання російських сім-карт.

Окупанти так поспішали впровадити російську освіту на Харківщині, що забули власну мову. У дипломах є помилка: "професиональный колледж" вони вирішили писати з однією літерою "с",

– повідомили у прокуратурі.

Прокурори також вилучили речові докази, які використають у розслідуванні злочинів країни-агресора та колаборантів.

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