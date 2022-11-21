Вибивають двері в оселях: окупанти на Херсонщині окупанти тероризують сім'ї, у яких є школярі
Джерело:Ярослав Янушевич
Росіяни на окупованій території Херсонщини продовжують тероризувати українців. Окупанти почали влаштовувати "рейди" по домівках.
Очільник Херсонської обласної військової організації Ярослав Янушевич повідомив, що загарбники зараз тероризують зокрема ті сім'ї, у яких є школярі. При цьому перевіряють, у яких навчальних закладах вчаться діти.
Важливо Чи вчитимуть дітей освітяни-колаборанти на Херсонщині: МОН визначило їхню педагогічну долю
Росіяни перевіряють, у яких школах вчаться діти
Так, за словами очільника Херсонської ОВА, окупанти вривалися в оселі українців у тимчасово окупованій Мирненській територіальній громаді.
Янушевич при цьому уточнив, що окупанти ламали зачинені хвіртки, щоб увійти до двору. Також вибивали двері до помешкань. Таким чином вони перевіряли, чи не навчаються діти онлайн за допомогою гаджетів в українських школах.
Вороги вкотре цинічно залякують мирних мешканців та порушують права дітей,
– наголосив голова Херсонської ОВА.
До теми Частину шкіл зруйнували росіяни: як вчитимуться діти на звільненій території Херсонщини
Як і скільки шкіл працює на Херсонщині
- Заступник міністра освіти та науки України Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону розповів, що на Херсонщині 16 шкіл повністю зруйновані, а 48 отримали ушкодження. Через це у них неможливо відновити заняття.
- За словами Вітренка, у цих школах росіяни палили українські книжки і знищили меблі, закуплені для Нової української школи. При цьому окупанти селилися у найкращі приміщення, зокрема у школи. Згодом їх понівечили.
- Зараз на території області функціонує 157 українських шкіл. Вони працюють дистанційно. За українською програмою вчиться понад 65 тисяч учнів. У Міносвіти сподіваються, що завдяки успіхам української армії значна кількість шкіл працюватиме за українськими стандартами – не лише онлайн, а й у змішаному форматі.
- Також чиновник розповів, як реорганізовуватимуть процес навчання на звільнених територіях Херсонщини. У МОН розглядають кілька варіантів.
- Якщо школа непридатна до використання, і там неможливо відновити навчання, будемо доєднувати нових учнів, які там залишились, до вже чинних онлайн-шкіл, уточнив Вітренко.
- Чиновник також розповів, що на деокупованих територіях призначать нових керівників, які займатимуться відбудовою шкіл. Тільки після цього у МОН зможуть назвати кількість шкіл, які працюватимуть у змішаному режимі. Дефіциту вчительських кадрів немає.