Попри тиск окупантів: скільки дітей з ТОТ вчиться онлайн в українських школах

У час повномасштабної війни Росії проти України багато українських дітей змушені навчатися онлайн. Частина школярів здобуває освіту в українських школах, перебуваючи на окупованих територіях.

Невелику кількість дітей, що опинилися на ТОТ, батьки віддали під тиском у російські школи. Однак усі інші намагаються вчитися онлайн у школах України.

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Скільки учнів з ТОТ вчиться в українських школах

Очільник МОН Сергій Шкарлет повідомив, що майже 100 тисяч учнів з ТОТ вчаться онлайн у понад 1 тисячі українських шкіл.

Дякую батькам і учням із ТОТ, які, попри тиск і примус самопроголошеної окупаційної влади навчатися за російськими стандартами, обирають українську освіту,

– наголосив міністр.

Також, за словами Шкарлета, в Україні майже 4 мільйони учнів здобувають освіту у майже 13 тисячах шкіл.

При цьому у майже 10 тисяч навчальних закладів навчаються понад 160 тисяч школярів-переселенців.

Скільки дитсадків, шкіл та вишів України мають укриття

Майже 70% українських шкіл мають укриття і готові до очного навчання, повідомив в ефірі національного телемарафону очільник МОН Сергій Шкарлет.

При цьому міністр уточнив, що спеціальна комісія уже перевірила понад 25 тисяч закладів освіти України – тобто 95%. Майже 16,5 тисячі з них мають право працювати очно.

Загалом в Україні близько 63% навчальних закладів можуть працювати офлайн: Зокрема мають надійні укриття:

школи – майже 70%;

дитсадки – 51%;

ліцеї та училища – 93%;

коледжі та виші – 75%.

Яка зараз ситуація в Україні

Росія продовжує тероризувати Україну ракетними обстрілами.

Через складну безпекову ситуацію МОН рекомендувало очільникам обласних військових адміністрацій перевести навчальні заклади у регіонах на дистанційне навчання.

У більшості областей України діти та студенти протягом найближчих днів вчитимуться онлайн через терор Росії.

Натомість очне навчання в нашій державі швидше за все не скасують.

Рішення щодо формату навчання у кожній області ухвалюватиме очільник ОВА.

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