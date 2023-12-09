Міносвіти дебюрократизує діяльність шкіл

Міносвіти має намір планує розпочати роботу з дебюрократизації діяльності шкіл. Зміни стартують з 2024 року.

Для цього вже створили при міністерстві відповідну робочу групу. Її мета – розробити зміни до нормативно-правових актів, що сприятимуть дебюрократизації діяльності шкіл.

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МОН дебюрократизує діяльність шкіл

Пропозиції групи мають подати для опрацювання директорату шкільної освіти МОН не пізніше 1 лютого.

До складу групи включили фахівців МОН, очільників кількох українських шкіл, експертів державних установ та громадських організацій.

В українських школах посилюватимуть безпеку

У школах України посилюватимуть заходи безпеки, анонсував очільник МВС Ігор Клименко.

Зокрема, у кожному навчальному закладі перебуватиме поліціянт, який відповідатиме за безпеку.

Це буде спеціально відібрана, навчена та екіпірована людина.

Також на входах до навчальних закладів встановлять металошукачі та арки.

Особливу увагу звертатимуть на школи, розташовані неподалік зони бойових дій та кордону з Білоруссю.