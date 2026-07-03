Україна отримає 500 тисяч доларів на освіту: який проєкт профінансують

Міжнарожні партнери нададуть нашій державі на освіту пів мільйона доларів США. Вони призначені на розвиток проєкту "Безпечна школа".

Це стало відомо під час Конференції з відновлення України у Гданську (Польща). Під час цієї події Фундація першої леді України Олени Зеленської представила, зокрема, комплексні рішення для підтримки українських дітей.

Дивіться також Уряд визначив дати нового навчального року в школах України

Які комплексні рішення для безпечної освіти представили

Цьогоріч команда представила результати роботи за трьома основними напрямами діяльності: підтримка сімейних форм виховання, доступ до навчання та розвитку, а також психосоціальна підтримка дітей і молоді. Особливу увагу приділили проєкту "Безпечна школа" – комплексній моделі, що поєднує створення сучасних укриттів, модернізацію харчоблоків та рішення для енергонезалежності закладів освіти.

У межах конференції Фундація також провела міжнародний воркшоп "Безпечна школа: комплексні рішення для дітей України". Він був присвячений створенню безпечного освітнього середовища в умовах повномасштабної війни.

Діти вчаться зараз. Їхнє дитинство триває зараз і має бути захищене невідкладно. Саме тому ми не можемо чекати завершення війни, щоб створювати безпечні умови для навчання. Ми маємо робити це сьогодні,

– зауважила перша леді України.

Під час дискусії учасники обговорили виклики, з якими сьогодні стикається українська система освіти, вплив війни на фізичне й ментальне здоров'я дітей, а також комплексні рішення, які дозволяють забезпечувати доступ до безпечного очного навчання навіть в умовах постійних загроз.

Дивіться також Українці, які завершили навчання за кордоном, можуть вступити у виші України без НМТ

Як реалізовують проєкт "Безпечна школа"

Окремий блок воркшопу присвятили комплексній моделі "Безпечної школи", яку реалізує Фундація Олени Зеленської. Директорка Фундації Вікторія Романова наголосила, що сьогодні цей проєкт охоплює не лише створення сучасних укриттів, а й модернізацію харчоблоків, забезпечення енергонезалежності закладів освіти, а також створення безбар'єрного й психологічно комфортного освітнього середовища.

Станом на сьогодні Фундація вже облаштувала 31 укриття у школах і дитячих садках по всій Україні. Завдяки цьому понад 14 тисяч дітей отримали можливість повернутися до безпечного очного навчання. Наразі триває реалізація ще понад 30 проєктів зі створення безпечного освітнього середовища, які дозволять ще тисячам дітей навчатися у безпечніших умовах.

Дивіться також "Телефони здаємо о 8:45": українська вчителька розповіла, як змінюється школа в епоху ШІ

Що передбачає новий етап міжнародного партнерства

Як ми зазначали вище, Minderoo Foundation надасть 500 тисяч доларів США на модернізацію шкільних укриттів та посилення енергонезалежності закладів освіти у Дніпропетровській, Харківській, Миколаївській та Полтавській областях. Завдяки цьому понад 4 тисячі дітей у прифронтових громадах зможуть продовжувати навчання у безпечніших умовах.

Це продовження партнерства, яке вже має вагомі результати. У 2023 році за підтримки Minderoo Foundation у межах проєкту "Адреса дитинства" побудували три будинки для великих прийомних родин, які втратили свої домівки через війну.