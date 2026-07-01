Сучасні діти живуть у світі, де технології стали невід'ємною частиною щоденного життя. Як розповіла вчителька Альона Рутковська 24 Каналу, для школи це означає нові виклики: вчителі мають не лише передавати знання, а й допомагати учням правильно працювати з інформацією, гаджетами та штучним інтелектом.

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Школа має навчити дітей працювати з інформацією, а не просто користуватися технологіями

Альона Рутковська – вчителька англійської мови, докторка філософії та заступниця директора з навчально-виховної роботи в Ukrainian Global School. У 2025 році вона увійшла до топ-50 найкращих учителів України премії Global Teacher Prize Ukraine, а у 2026 році потрапила до шорт-листа топ-90 педагогів світу премії Cambridge Dedicated Teacher Awards.

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В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу педагогиня розповіла, якою є сучасна українська дитина у школі та як освіта адаптується до цифрової епохи.

За словами Альони Рутковської, сучасні школярі дуже швидко опрацьовують інформацію та легко адаптуються до нових форматів роботи. Для вчителів це означає необхідність постійно змінювати підходи до навчання.

Водночас педагогиня наголошує, що йдеться не лише про слідування трендам чи популярним платформам. Головне завдання школи – навчити дітей орієнтуватися у великій кількості інформації.

"Ми не можемо просто посадити дитину в кімнаті з книжкою і зошитом. Наша задача – навчити їх працювати з інформаційним сміттям, бути екоспоживачами всього, що є в сучасному світі", – пояснила вона.

За її словами, діти часто шукають найпростіші способи виконання завдань, зокрема звертаються до штучного інтелекту. Однак, на думку педагогині, заборона таких інструментів не є виходом.

ШІ у школі: не забороняти, а вчити користуватися

Альона Рутковська зазначає, що штучний інтелект уже став частиною освітнього процесу, тому школи мають не ігнорувати його, а допомагати дітям використовувати технології правильно.

За її словами, у навчанні вони імплементують ШІ, але встановлюють певні правила. Зокрема, учнівські роботи можуть перевіряти за допомогою спеціальних ШІ-детекторів.

Педагогиня додає, що сучасні діти дуже винахідливі, багато експериментують і ставлять нові запитання. Завдання вчителя – допомогти їм розвивати ці здібності та навчити мислити критично.

"Вони мислять у великій перспективі, масштабно, а ми повинні навчити їх працювати спочатку на мікрорівні, щоб примножити це на макрорівні", – сказала Рутковська.

Також педагогиня висловилася щодо використання мобільних телефонів у школі. На її думку, гаджети під час навчання можуть заважати концентрації, тому у їхній школі діє спеціальний підхід.

"Проти. У нас стоїть шафа, куди діти здають телефони о 8:45", – розповіла вона.

За словами вчительки, важливо не просто забирати у дітей гаджети, а створювати умови, де вони можуть повноцінно взаємодіяти, навчатися та розвивати навички спілкування.